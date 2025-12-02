Gobierno abre ofertas técnicas del nuevo sistema de transporte para el Gran Valparaíso

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) realizará este miércoles 3 de diciembre la apertura pública de las Ofertas Técnicas de la licitación de la primera fase del nuevo sistema de transporte público mayor del Gran Valparaíso, proceso que marca la mayor transformación del transporte regional en décadas y que abarca a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana.

La primera fase considera una flota equivalente a un tercio del sistema actual —cerca de 600 buses—, de los cuales un 40% será eléctrico, es decir, aproximadamente 230 vehículos. Todos los nuevos buses responderán a estándares de calidad RED, incorporando accesibilidad universal, aire acondicionado, WiFi, cargadores USB, cámaras de seguridad, GPS, sensores de punto ciego y contadores de pasajeros.

El proceso contempla 39 servicios operando en toda la conurbación, divididos en dos Unidades de Servicio. Dentro de estos servicios, habrán 11 nuevos recorridos nocturnos, respondiendo a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía en los 34 Diálogos de Participación Ciudadana realizados durante 2023, donde más de mil personas participaron de forma presencial y más de tres mil de forma virtual.

El Estado, junto a Desarrollo País, construirá cuatro nuevos terminales en Placilla, Concón, Quilpué y Villa Alemana, tres de ellos con infraestructura de carga eléctrica.

Paralelamente, se encuentra en licitación un nuevo sistema de recaudo electrónico, cuyo operador deberá instalar validadores en todo el sistema de transporte público de buses de la regulación actual, y, posteriormente, en la nueva flota. Esto permitirá disminuir tiempos de viaje, mejorar la seguridad al interior de los vehículos y modernizar la experiencia de las personas usuarias. La implementación está proyectada para comenzar durante el primer trimestre de 2026.

El nuevo marco regulatorio también incorpora exigencias laborales inéditas: contratación formal obligatoria, respeto a horas de conducción, fondos de indemnización, certificaciones, capacitaciones y la implementación de planes internos de género, seguridad vial y prevención de acoso.

Las bases de licitación, publicadas en julio de 2025, fueron compradas por 52 empresas nacionales e internacionales, lo que demuestra un alto interés del mercado por participar en la modernización del transporte regional. Los interesados, deben presentar digitalmente sus ofertas hasta las 23:59 de este martes 2 de diciembre, en la página web que la División de Transporte Público Regional ha dispuesto para los adquirentes.

La apertura de ofertas técnicas se realizará este 3 de diciembre, en el Palacio Baburizza de Valparaíso. La evaluación técnica se extenderá hasta el 19 de enero de 2026, mientras que la apertura de ofertas económicas está programada para el 20 de enero del mismo año. La adjudicación y evaluación final concluirá en febrero del 2026.

Si se cumple el calendario establecido, la implementación de los nuevos servicios comenzará durante el primer trimestre de 2027.

