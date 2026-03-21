Gobernador Mundaca y titular del MOP acuerdan reunión ampliada para analizar factibilidad del tren Valparaíso–Santiago

El futuro del proyecto de tren Valparaíso–Santiago sumó un nuevo capítulo de incertidumbre luego que el Gobierno retirara desde la Contraloría el contrato que adjudicaba el estudio integral de la iniciativa, decisión que deja en un escenario complejo su desarrollo. Esto se da además en medio del anuncio del Ejecutivo de priorizar proyectos con mayor rentabilidad social, en el contexto de la crisis fiscal que atraviesa el país, según ha informado la administración del Presidente Kast.

En paralelo, y en el marco de una reunión sostenida en Valparaíso para abordar diversas materias vinculadas a inversiones, el gobernador Rodrigo Mundaca y el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, analizaron distintos desafíos de la región, instancia en la que también surgió la necesidad de avanzar en la discusión sobre la factibilidad del tan ansiado proyecto ferroviario entre las dos regiones más pobladas del país.

Tras la cita, el gobernador Mundaca explicó que "hemos conversado sobre la factibilidad del tren Valparaíso - Santiago y, a propósito de aquello, vamos a tener una reunión con el Ministro de Obras Públicas y vamos a solicitar también la presencia del Ministro de Transporte y vamos a invitar al gobernador Claudio Orrego, de la región Metropolitana, para poder discutir sobre estas factibilidad que es tan importante para las vecinas, los vecinos".

Por su parte, el ministro Arrau sostuvo que "generamos un compromiso de juntarnos nuevamente, quizás coordinando con otras carteras y otros Gobiernos Regionales para ver cómo efectivamente la logística y la integración del transporte de pasajeros podría proyectarse con una planificación de largo plazo".

Desde ambas autoridades destacaron que ésta fue una primera reunión de planificación, enfocada en revisar las necesidades de la región de Valparaíso, así como los avances desarrollados en administraciones anteriores en materia de conectividad, recursos hídricos y otras áreas como los ascensores de la Ciudad Puerto.

"Efectivamente la cantidad de proyectos que tiene el Ministerio de Obras Públicas y también los proyectos que ha cofinanciado el Gobierno Regional son muchísimos, así que valoro mucho esta instancia y quedamos con varios compromisos para seguir avanzando en pos de dar buenas soluciones, sobre todo en las prioridades que hemos fijado como Gobierno del Presidente Kast en seguridad, conectividad y generación de empleo", agregó el secretario de Estado.

OTROS COMPROMISOS

Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de avanzar en la transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales en iniciativas de menor escala, particularmente en ámbitos hídricos y de conectividad.

En esa línea, Mundaca valoró la apertura del Ejecutivo, señalando que "el ministro me ha planteado algo que ningún ministro me ha planteado con anterioridad: el estar dotado de mayores competencias en materia hídrica, particularmente en sistemas comunitarios de agua potable rural, y me parece muy notable aquello y, por cierto, que vamos a solicitar esas competencias también".

Asimismo, en materia de ascensores, el Gore de Valparaíso va a levantar un plan que sea realista para la región, con el objetivo de poner en movimiento los tradicionales elevadores porteños, destacando que su puesta en marcha no sólo obedece a un tema patrimonial, sino que también con transporte y movilidad.

Finalmente se indicó que también se va a levantar un "convenio realista" en materia de obras de infraestructura para la región, con la finalidad de mejorar las condiciones de habitabilidad y dignidad de quienes viven en la región de Valparaíso. "Así que contento de esta reunión y de la franqueza con la cual hemos podido hablar, y también con la deferencia que ha tenido el Ministro de reunirse con el Gobernador que fue electo democráticamente en la región en dos ocasiones".

PURANOTICIA