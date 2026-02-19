Gobernador Mundaca y futura ministra Steinert abordan materias vinculadas al fortalecimiento de la seguridad en la región de Valparaíso

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con Trinidad Steinert, la Ministra de Seguridad Pública designada por el Presidente electo, José Antonio Kast.

La cita, fue la primera reunión que la futura autoridad sostiene con un Gobierno Regional del país, por lo que se estableció un marco de colaboración y se definieron los principales objetivos de la nueva Administración y el Gobierno Regional de Valparaíso, con foco en la seguridad de los habitantes de la región.

Al respecto, Mundaca, señaló que esta “es la primera conversación formal que tengo con un ministro del Presidente Kast, y eso es una muy buena señal para nosotros, porque en la práctica da cuenta efectivamente de que vamos a tener una autoridad que en materia de seguridad va a estar muy preocupada de las regiones, que comprende y conoce también el rol de los gobiernos regionales".

Puntualizó que "le hemos entregado un informe muy versado de todo lo que ha hecho el Gobierno Regional de Valparaíso en materia de seguridad, infraestructura policial, equipamiento policial, lo que hemos hecho con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, con Gendarmería, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que hemos hecho en materia de equipamiento con Bomberos, con Conaf, en una mirada de la seguridad integral y hemos colegiado precisamente cuáles son los propósitos que tenemos en el futuro”.

Por su parte, Steinert agregó que “me llevo varios desafíos que puedo plantear en otras regiones, en atención a todos los elementos de seguridad que ha investido el Gobernador junto a su Consejo. Y bueno, para el Ministerio de Seguridad junto al Presidente electo es muy relevante la seguridad de todos los chilenos".

Finalmente, sostuvo que "por eso nos parece importante también relevar todas las medidas de seguridad y estudiar y analizar las que pudieran implementarse en esta región. Me voy muy agradecida, conforme, tenemos que trabajar en forma coordinada y conjunta para que la seguridad, que es un derecho fundamental, como bien lo ha dicho el Gobernador, y un derecho humano, a mi modo de ver, vuelva a nuestro país con gran fuerza”.

