Gobernador Mundaca y Cuenta Pública del Presidente Kast: "Decepcionante, ideologizada y con el sello de la ultraderecha"

Una dura trinchera fijó el Gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, tras analizar el primer balance masivo del Ejecutivo. Para la autoridad regional, el discurso presidencial estuvo marcado por un fuerte sesgo político y una desconexión con las urgencias del territorio.

"Fue una cuenta pública decepcionante, una cuenta pública muy en el sello de la ultraderecha, una cuenta pública super ideologizada", fustigó de entrada Mundaca, apuntando a que el relato priorizó la "individualización de la sociedad por sobre el trabajo colectivo".

El foco de mayor molestia para el gobernador fue la nula agenda de descentralización y la nula mención al rol de los gobernadores regionales como administradores superiores de los territorios. En esa línea, criticó que el mandatario destacara las expansiones del transporte capitalino por sobre las regiones.

"Habló del desarrollo de distintas líneas del metro de Santiago y dijo que el metro de Santiago era el metro de Chile, y el metro de Santiago no es el metro de Chile. Sigue existiendo esta vieja concepción del Estado centralista", sentenció la autoridad.

En el ámbito local, Mundaca lamentó que, a excepción de las inversiones en desarrollo portuario, la región de Valparaíso quedara completamente postergada de los anuncios de infraestructura conectiva y estratégica.

El gobernador acusó que "no hubo ninguna mención con respecto a trenes, el tren tan anhelado de Valparaíso a Santiago, por ejemplo, no hubo ninguna mención a los aeropuertos, a un aeropuerto situado en la ciudad de Concón", detallando además la total ausencia de planes para la electromovilidad regional.

También criticó que se omitiera el respaldo a la postulación local para albergar la Secretaría Técnica del Tratado de Altamar (BBNJ).

Finalmente, Mundaca cuestionó el impacto económico de los primeros tres meses de gestión nacional, en especial tras los cambios al mecanismo de estabilización de combustibles. "Se sigue dando en clave de candidatura, sin embargo, anuncios concretos que le pueden cambiar la vida a las personas, la verdad que no se observó ningún anuncio de esta naturaleza", concluyó.

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