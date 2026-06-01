Aroldo Maciel vaticina "algo más fuerte" tras sismo en Quintero y se la juega por Valparaíso, el sur de Chile o Argentina

Tras el fuerte sismo de magnitud 6,0° que sacudió a la zona central del país el domingo, la alerta se mantiene encendida. El experto brasileño en sismos, Aroldo Maciel, conversó en exclusiva con Puranoticia.cl y advirtió que la población debe permanecer atenta durante las próximas 24 a 48 horas, periodo que resultará crucial para el comportamiento de la energía liberada.

El especialista ya había adelantado el lunes pasado 25 de mayo en el mismo medio que la energía proveniente del volcán del Maule provocaría un fuerte sismo en la zona central, apuntando específicamente a Valparaíso y estimando una intensidad que superaría los 6 grados. Tras confirmarse su pronóstico, Maciel señaló que el escenario actual se encuentra en evaluación.

"Esta energía nosotros tenemos que aguardar, ahora que se confirmó el evento que aguardábamos (...) lo mejor ahora es saber las preguntas, ¿dónde esta energía podrá migrarse?", explicó Maciel.

¿ANTESALA DE UN EVENTO MAYOR?

La principal preocupación de los expertos radica en si este temblor de 6,0° fue un sismo aislado o si funciona como un "premonitor" o precursor de un movimiento telúrico más fuerte, el cual podría ser igual o superior a una magnitud de 6,6°.

Históricamente, Chile y el mundo han registrado grandes catástrofes precedidas por sismos menores, como el terremoto de Valdivia en 1960 (un sismo de 7,9° previo al de 9,5°), el de Sumatra en 2004, o los terremotos nacionales de Aysén (2007) y Tarapacá (2014).

En el caso de que la tierra no vuelva a liberar energía de forma severa en la región de Valparaíso dentro del plazo de las 48 horas, la teoría de las migraciones sísmicas que sostiene Maciel indica que esta energía viajará hacia otros sectores.

"...con la posibilidad de que esta energía tocase a Valparaíso, nosotros entendemos que la energía ahora va hacia otra parte o desata por este panorámico sísmico que tiene en Valparaíso, podría así desatar algo más fuerte", detalló el experto.

POSIBLES DESTINOS DE LA ENERGÍA

De acuerdo con el análisis de Maciel, si la energía decide desplazarse, existen dos rutas principales con altas probabilidades debido a patrones repetidos en el pasado:

El sur de Chile: Las zonas comprendidas entre Concepción, Valdivia o Aysén son las que tienen la mayor probabilidad de recepción. De llegar a esta zona, el experto advirtió que "puede ser un poquito todavía más" la magnitud esperada.

Las zonas comprendidas entre son las que tienen la mayor probabilidad de recepción. De llegar a esta zona, el experto advirtió que la magnitud esperada. Hacia el interior (Argentina): La energía también podría devolverse hacia el centro y adentrarse en territorio argentino, afectando zonas fronterizas como Jujuy y Salta.

"Los sitios que tienen más grande probabilidad de migración están, (...) en zonas entre Concepción, Valdivia o Aysén. Esto ya se repitió otras veces, por eso es seguro hablar que el primero sitio está en el sur (...) Y lo otro es, esta energía podría devolverse adentro y al centro. Y ahí estaría Argentina", argumentó Maciel.

A pesar de la incertidumbre, el llamado final de las autoridades y comunicadores locales es a la calma y a la prevención familiar. Al ser Chile un país altamente sísmico, la infraestructura resistió de buena forma —sin registrarse cortes de luz masivos tras el sismo del domingo—, pero se enfatiza la importancia de coordinar los puntos de encuentro familiares y las vías de evacuación ante cualquier eventualidad mayor en las próximas horas.

PURANOTICIA