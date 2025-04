Gobernador Mundaca viaja junto a delegación chilena a la ONU para impulsar a Valparaíso como sede del BBNJ

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se encuentra en la ciudad de New York para participar en las reuniones preparatorias relacionadas con las negociaciones entre los países integrantes de la ONU, quienes votarán cuál será el país que albergará la sede del Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), o Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales, para la cual Chile ha propuesto a Valparaíso como ciudad sede de esta instancia internacional.

La autoridad señaló que “hemos estado escuchando las intervenciones de distintos países, relevando la importancia que tiene hoy día la protección de los océanos. Tenemos una agenda intensa, en la tarde se va a inaugurar una muestra pictórica referida a la ciudad de Valparaíso, a propósito que Chile hoy día concursa para poder alojar el centro internacional de la protección y conservaciones de la biodiversidad marina en nuestra ciudad, en la ciudad de Valparaíso”.

Oficialmente, este acuerdo se abrió a firma de los países en septiembre de 2023 y nuestro país, a través de la firma del Presidente de la República, Gabriel Boric en septiembre de ese año, fue uno de los primeros países en fírmalo, siendo ratificado por el Congreso de Chile en enero de 2024, convirtiéndonos en el segundo país del mundo en ratificar dicho acuerdo, después de Palau (Oceanía).

El acuerdo BBNJ establece una gobernanza oceánica global para las zonas de altamar, regulando la conservación de la biodiversidad marina en beneficio de las generaciones futuras. Su implementación contempla cuatro pilares principales: el uso y conservación de los recursos genéticos marinos en altamar y la distribución equitativa de los beneficios derivados de su explotación; la regulación de actividades económicas e investigativas mediante estudios de impacto ambiental; la creación y gestión de áreas marinas protegidas en altamar; y el desarrollo de capacidades para la transferencia tecnológica marina desde países con industria avanzada hacia aquellos sin desarrollo en esta área, incluyendo sectores como la investigación farmacéutica.

Durante esta semana, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, se desarrollará la sesión de la Comisión Preparatoria para el BBNJ. La delegación chilena está compuesta por el gobernador Rodrigo Mundaca; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente; la embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez; el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber; el alcalde de Juan Fernández, Juan Pablo Manríquez; Julio Chamorro, del Consejo del Mar de Juan Fernández; los negociadores técnicos de Cancillería Julio Cordano y Salvador Vega; y Víctor Bahamonde, de la URAI del Gobierno Regional de Valparaíso, quien también integra el Comité Técnico Interministerial y el Comité Ciudadano Consultivo para el BBNJ, designado por el gobernador.

La máxima autoridad regional indicó que esta postulación de Valparaíso como sede del BBNJ “es tremendamente importante. Relevante del punto de vista de la atracción de conocimiento, turística, de inversiones y además es tremendamente importante que Naciones Unidas pueda instalar una membresía internacional por primera vez en América Latina, un centro internacional de esta naturaleza frecuentemente se instala en Europa; sin embargo un centro internacional de esta envergadura instalarlo, en particular en nuestra región, es un imperativo ético y un propósito de la política exterior chilena. Esperamos que nos vaya bien”.

Como parte de sus actividades, el Gobernador Regional de Valparaíso, sostendrá reuniones con la DOALOS (Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea), unidad responsable de coordinar las sesiones preparatorias del BBNJ. Además, inaugurará una exposición fotográfica y un evento de difusión de la propuesta de Valparaíso como sede del acuerdo, con participación de delegaciones internacionales. También intervendrá en el Foro Mundial de la Juventud para abordar la relevancia de conservar la biodiversidad marina y promover la candidatura de Valparaíso, y mantendrá reuniones bilaterales con representantes de otros países para fortalecer el respaldo a la propuesta chilena.

