Gobernador Mundaca traslada demandas de la región de Valparaíso a ministra de Salud: hospitales y listas de espera son prioridad

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con la ministra de Salud, May Chomalí, y con el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, para revisar los principales proyectos y necesidades en materia de salud pública de la región de Valparaíso.

Tras el encuentro, Mundaca, señaló que "en términos generales, nuestros desafíos en términos hospitalarios, en particular el Hospital Marga Marga; la habilitación e inauguración, el Hospital Carlos Van Buren. El tema hospitalario fue un tema que abordamos con mucha profundidad, en términos de equipamiento e infraestructura".

"Abordamos también el tema de la reducción de las listas de espera en la región. La región exhibe cifras que son bastante dantescas de pacientes que han muerto esperando una atención de especialista, y la formación de especialistas oncológicos también fueron los desafíos que pudimos conversar y en los que tuvimos plena coincidencia”, destacó la autoridad regional.

Este encuentro, que se llevó a cabo en dependencias del Minsal en Santiago, es el primero entre ambas autoridades, donde el gobernador Mundaca además expuso a Chomalí el trabajo realizado entre el periodo 2021-2025 en materia de salud por parte del Gobierno Regional, donde destacan iniciativas de infraestructura, equipamiento, vehículos y programas en las ocho provincias de la región.

Cabe hacer presente que los proyectos ejecutados han tenido como objetivo fortalecer la red asistencial, la renovación de equipos críticos y la descentralización de los servicios de salud, con una inversión total de M$ 36.857.046.

Finalizada la reunión, la ministra Chomalí se comprometió a entregar una lista detallada de cuáles serán las prioridades de la cartera, y cómo éstas van a colegiar con las prioridades del Gobierno Regional de Valparaíso.

“Nos vamos con la sensación de haber tenido una muy buena reunión, en la cual hemos señalado nuestra colaboración en el ámbito de la salud, porque la salud es uno de los temas prioritarios de nuestra gestión al frente del Gobierno Regional y porque la atención médica no puede seguir esperando”, concluyó el gobernador Mundaca.

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