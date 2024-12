Gobernador Mundaca tras cita con la ministra Tohá en La Moneda por rebaja de presupuesto: "Manifestamos nuestra molestia"

Este martes, los gobernadores regionales en ejercicio se dieron cita en el Palacio de La Moneda para abordar dos temas con carácter de urgente con la ministra del Interior, Carolina Tohá: el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública; y la retención de recursos por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que tiene paralizada una serie de iniciativas en todo el país.

Durante la reunión, las autoridades regionales expresaron su preocupación por las decisiones que se están tomando en el ámbito de seguridad pública y presupuestario a nivel central, donde plantearon que nuevamente las regiones están quedando relegadas.

Tras la cita, el gobernador de Valparaíso y presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), Rodrigo Mundaca, expresó que "los gobernadores aquí presentes le manifestamos nuestra molestia sobre la forma en la cual hoy en día se están tomando decisiones de manera absolutamente arbitraria en materia de presupuesto, en materia de rebaja de presupuesto. Para que la gente nos entienda con mucha claridad: dejarnos sin caja para cumplir con nuestras obligaciones con los proveedores de servicios que tenemos en nuestras respectivas regiones”.

El titular de Agorechi espera que las decisiones por parte del Gobierno se corrijan, porque repercuten negativamente, por ejemplo, en materia de empleo, donde las fuentes laborales de miles de personas están siendo afectadas.

“Esperamos que todos los gobiernos regionales podamos cumplir a cabalidad con nuestros proveedores, que podamos cumplir a cabalidad con las y los trabajadores que viven en nuestras regiones”, indicó.

Sobre este mismo tema, el gobernador del Bíobío, Rodrigo Díaz, planteó que hay urgencia en materia presupuestaria, ya que no se están pudiendo responder con los compromisos adquiridos por parte de los gobiernos regionales y que fueron, previamente, aprobados por los Consejos Regionales y la Dirección de Presupuesto.

“Hay contratistas a los que no les estamos pagando. No porque no queramos, no porque no tengamos dinero nuestro, sino porque quien nos administra la caja no lo entrega. Nosotros no fuimos los que hicimos un mal cálculo para el presupuesto de la nación. En cualquier empresa u ONG, el que hace un mal cálculo asume su responsabilidad”, planteó el gobernador Díaz.

Las autoridades regionales sostendrán una reunión con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; y la directora de presupuesto, Javiera Martínez, en el Ministerio de Hacienda, para abordar esta situación que se arrastra hace meses.

SEGURIDAD PÚBLICA

Para las autoridades regionales, el proyecto de ley que crea el nuevo ministerio es una decisión que no fortalece la lucha contra la delincuencia y sigue dejando a las regiones sin las competencias necesarias para fortalecer sus equipos y enfrentar desde los territorios los problemas que le preocupan a la población, como es el caso de la delincuencia y la inseguridad.

Una discusión a la que –según detalló el gobernador Mundaca– no han sido invitados, lo que es preocupante ya que los gobiernos regionales son las instituciones que más recursos destinan en materia de seguridad.

“Una decisión de esa naturaleza lo que hace es fortalecer la centralización y no la descentralización, porque lo que se hace con la creación de un Seremi de Seguridad Pública en el territorio es fortalecer la figura del delegado presidencial y, por ende, debilitar el proceso de descentralización y en esta materia no tenemos acuerdo”, sostuvo el jefe regional.

Es así, como las autoridades regionales enfatizaron en la necesidad de retomar y avanzar con urgencia en proyectos que favorecen las regiones, como es el caso de la creación de una “División de Prevención del Delito” al alero de los Gobiernos Regionales y el proyecto de “Regiones Más Fuertes”, ambos en proceso de discusión en el Congreso.

En la reunión estuvieron presentes la ministra del Interior, Carolina Tohá; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; el gobernador de Valparaíso y presidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca; y los gobernadores regionales: Miguel Vargas (Atacama), Pablo Silva (O’Higgins), Oscar Crisóstomo (Ñuble), Rodrigo Díaz (Bíobío), Luciano Rivas (La Araucanía) y Patricio Vallespín (Los Lagos).

PURANOTICIA