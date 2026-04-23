Gobernador Mundaca se reunió con Ministro del Interior y la Contralora para articular trabajo colaborativo con Gobiernos Regionales

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, desarrolló una intensa agenda de trabajo con autoridades nacionales en la región Metropolitana, la que incluyó reuniones con el ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado; la contralora General de la República, Dorothy Pérez; así como con la Dirección de Presupuestos (Dipres). Cada una de las instancias permitió analizar y revisar proyectos y procesos relacionados con el desarrollo de las regiones.

Respecto al encuentro con el titular del Interior, la máxima autoridad de la región de Valparaíso planteó los alcances de la rebaja presupuestaria, la ley regiones más fuertes, ley de planta y encasillamiento, los gabinetes integrados, junto con revisar la propuesta de que los Gobiernos Regionales cuenten con una División de Prevención del Delito.

Al finalizar el encuentro en el Palacio de la Moneda, Mundaca señaló que “tuvimos una reunión con el Ministro del Interior, Claudio Alvarado, a quien le planteamos los desafíos que enfrenta la descentralización. En particular, aquellas iniciativas de ley que profundizan la descentralización: la ley de regiones más fuertes, que busca impulsar una descentralización fiscal de forma tal que los puertos y las empresas que explotan recursos naturales en nuestros territorios dejen un porcentaje de los tributos en nuestros territorios para tener agilidad, eficiencia y autonomía presupuestaria. Hablamos sobre la necesidad de empujar una ley de planta y encasillamiento, a propósito que hoy día tenemos una muy baja dotación de trabajadores y trabajadoras en los Gobiernos Regionales con la gran cantidad de temas que debemos abordar en las respectivas regiones".

Además, las autoridades abordaron la posibilidad de habilitar una División de Prevención del Delito al interior de los Gobiernos Regionales, así como el proceso de traspaso de competencias. El Gobernador Mundaca señaló que existe la “necesidad de construir una visión compartida de transferir competencias, ya no de forma paquetizada o asimétrica, sino construir una propuesta común que diga relación con las particularidades de cada territorio y las necesidades que enfrentamos”.

En esta reunión de trabajo también participó el Subsecretario de Desarrollo Regional, (Subdere), Sebastián Figueroa, de quien señaló que “nos comprometimos en entregar una información bien detallada y pormenorizada sobre los convenios que tenemos hoy día y los desafíos que tiene cada región. También señalamos nuestra disposición a seguir trabajando, a propósito que la descentralización le cambia la vida a las personas, amplía la base social de participación y que profundiza la democracia”.

Como parte de esta agenda de trabajo, el Gobernador Regional también se reunió con la contralora Dorothy Pérez, con la cual "valoramos el proceso de capacitación que está desarrollando la Contraloría en los distintos Gobierno Regionales. Planteamos nuestras inquietudes con respecto a los procesos que lleva a adelante la Contraloría, pero siempre en una muy buena sintonía, muy buena conversación. Hay un compromiso de parte de todos los Gobierno Regionales de seguir trabajando en mejorar cada día los mecanismos de transparencia y probidad, pero sobre todas las cosas, en términos de certezas, en términos de inversión y cumplimiento administrativo”.

Previamente, la máxima autoridad regional se reunió con la Dirección de Presupuestos (Dipres), para abordar aspectos financieros, que dicen relación con la agilidad y suficiencia presupuestaria que requieren los Gobiernos Regionales para enfrentar todos los desafíos en sus territorios.

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