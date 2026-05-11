Gobernador Mundaca respalda indicación para incorporar un Royalty Portuario en la reforma tributaria del Gobierno

Luego de una reunión sostenida durante la mañana de este lunes, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, manifestó su respaldo a la indicación impulsada por el diputado Luis Cuello (PC) para incorporar un Royalty Portuario dentro del proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno de José Antonio Kast.

Tras el encuentro, el parlamentario del Partido Comunista explicó que la indicación recoge la propuesta que ha venido impulsando para avanzar en justicia territorial y compensar el impacto que viven las ciudades puerto: “Le hemos presentado al gobernador nuestra propuesta de royalty portuario, ahora como una indicación dentro de la reforma tributaria del Gobierno, que lamentablemente va en la dirección de quitarle recursos a las regiones y a las comunas”.

En esa línea, Cuello sostuvo que regiones como Valparaíso requieren mayores herramientas de financiamiento para enfrentar el abandono y déficit de inversión que afectan a distintas comunas: “Tenemos ciudades que están abandonadas y que necesitan más inversión pública. Por eso esperamos que esta indicación pueda avanzar en la comisión y abrir una discusión sobre cómo las regiones también participan de la riqueza que generan sus puertos”, agregó.

Por su parte, el gobernador Rodrigo Mundaca valoró la propuesta y aseguró que el Royalty Portuario representa una herramienta concreta para fortalecer la descentralización fiscal del país: “Nosotros secundamos absolutamente esta indicación presentada por el diputado Luis Cuello, porque la descentralización fiscal es fundamental no solo para los gobiernos regionales, sino para Chile”, afirmó.

La autoridad regional cuestionó además el enfoque de la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, señalando que “cuando el Estado captura menos renta, finalmente se afectan los programas sociales y las condiciones de vida de la población”.

En ese contexto, Mundaca destacó que “establecer un gravamen, un royalty portuario en circunstancias que nosotros como región alojamos los principales puertos del país, incluyendo el puerto terrestre más grande de América Latina, el puerto terrestre de Los Andes, nos parece una buena iniciativa, un buen proyecto, una buena indicación”.

Sobre la indicación, el objetivo es incorporar nuevos artículos al proyecto de ley para establecer un Royalty Portuario equivalente a un dólar por tonelada transferida en terminales marítimos del país, cargo que deberán pagar las empresas navieras de transporte de carga, mientras que en el caso de los puertos terrestres la compensación recaerá en importadores y exportadores.

Además, la propuesta define que el 50% de los recursos recaudados será destinado directamente a las comunas portuarias y el otro 50% a los gobiernos regionales respectivos, fondos que deberán invertirse en infraestructura educacional, salud, patrimonio, transporte y proyectos de desarrollo regional y comunal.

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