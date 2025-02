Gobernador Mundaca reitera a La Moneda la urgencia de acelerar el proceso de reconstrucción tras el megaincendio

A un año del incendio más devastador que ha afectado la región en su historia, el Gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien recorrió -junto a vecinas y vecinos de la zona- el barrio El Olivar en Viña del Mar, manifestó que “rstamos hablando del incendio más letal que ha sufrido el planeta en los últimos 15 años, estamos hablando del incendio más letal que ha afectado la región de Valparaíso y el país con 137 vidas que se perdieron por un puñado de criminales que espero se les aplique todo el rigor de la ley”.

La máxima autoridad regional reiteró el llamado al gobierno central para que se acelere el proceso de reconstrucción, indicando que, si bien la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció la lentitud del proceso el “gobierno hace suya la decepción de los pobladores de nuestra región que todavía no han visto cristalizada su vivienda (…) Al gobierno le queda un año para rectificar aquello; creo que la destitución del director del Serviu en la región, Rodrigo Uribe, no es suficiente porque me da impresión que la cadena se rompe por el eslabón más débil y me parece que –además- eso significa que vamos a tener que esperar que por alta dirección pública llegue un nuevo director de Serviu y eso se traduce en tener una autoridad tremendamente transitoria; por tanto, no creo que esa sea una decisión que vaya a cambiar en términos cuantitativos y cualitativos lo que pasa en materia de reconstrucción, si tenemos el compromiso por parte del gobierno central de acelerar el proceso y esperemos que eso ocurra”.

Junto a esto, agregó que “la seremi de Vivienda me dice que en rigor son 4.385 viviendas y que, en realidad, lo que se va a reconstruir son 3.045, las otras tienen ciertas inhabilidades porque los propietarios tienen una segunda o tercera propiedad. Hoy día tenemos un avance inferior al 10% en materia de reconstrucción; por tanto, eso es un reflejo inequívoco de la lentitud del proceso y también de cómo esto ha calado hondo en las personas que hoy día esperan tener pan, techo, y abrigo, y de la decepción de las personas”.

APORTE Y COLABORACIÓN DEL GORE

A un año de los hechos, es importante notar que -desde el primer momento- el Gobierno Regional se puso a disposición de las vecinas y vecinos afectados, así como trabajó en el proceso de recuperación, ejecutando para ello el Plan “Unidos nos ponemos de pie”, que contempló 30 medidas enfocadas en cinco ámbitos clave: apoyo psicosocial, reactivación productiva, equipamiento e infraestructura, restauración ecológica y prevención, y que se llevó a cabo considerando las competencias y gestión de la institución.

“Hace pocos días atrás estuvimos en Achupallas levantando un programa llamado “Unidos nos ponemos de pie” y destinamos 200 millones de pesos a Sercotec para reactivar la actividad de los mil microempresarios en los territorios siniestrados, y ahí estuvimos en 11 locales comerciales que se han reactivado nuevamente al interior de estas villas que fueron afectadas. Eso tiene que ver con nuestro compromiso: reactivar la actividad económica en los territorios siniestrados, pero también -en un plano más global- el rol que desempeñamos durante tres meses fue –básicamente- canalizar toda la ayuda que llegaron de los gobierno regionales, apoyar a todas las ollas comunes, y todavía los seguimos haciendo con mucho silencio, pero todavía seguimos apoyando sin distinción a todas las ollas comunes que siguen funcionando en nuestra región y,particularmente, en Viña del Mar y Quilpué”, comentó el Gobernador Regional.

Durante el proceso posterior a la tragedia, la máxima autoridad regional articuló desde el Gobierno Regional (GORE) diversas iniciativas de apoyo para los afectados. Como parte de estos esfuerzos, se reunió con representantes de múltiples agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en las dependencias del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile. En este encuentro, se detallaron las acciones en las que cada agencia podría contribuir al proceso de recuperación, destacando como un área prioritaria el avance en la reconstrucción.

Asimismo, el Gobernador sostuvo reuniones con representantes del Consejo de Rectores de Valparaíso (CRUV) y de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para coordinar apoyos desde el sector público y privado, con el objetivo de fortalecer el proceso de reconstrucción en el corto y mediano plazo.

Además, el Gobernador Mundaca, quien durante el 2024 fue presidente de la asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (AGORECHI), articuló la recepción de la ayuda y aportes de distintos Gobiernos Regionales del país, entre ellos Tarapacá, Ñuble, Metropolitana, y Antofagasta, reafirmando el compromiso de colaboración entre regiones para enfrentar esta crisis.

Así, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, insistió en que es fundamental que el Gobierno Central acelere el proceso de reconstrucción, recalcando que “Estamos tratando de intencionar la gestión del gobierno central, le hemos expresado a todas las autoridades que es fundamental. Estamos en medio del periodo estival, pero prontamente vamos a entrar en otoño e invierno y, si tenemos un invierno tan inclemente como el anterior, con una alta pluviometría, no solo nos preocupa, sino que estamos ocupados en buscar soluciones, en seguir apoyando a las personas que fueron damnificadas con los incendios, seguimos exigiendo justicia”.

ENCUENTRO CON VECINOS Y AVANCE EN LA RECONSTRUCCIÓN

En ese espíritu, y dando cuenta de la constante labor realizada junto a las comunidades de las zonas afectadas, la máxima autoridad regional arribó esta jornada hasta la sede de la Unión Comunal de Viña del Mar Oriente, en el barrio El Olivar, para reunirse con dirigentes vecinales del sector, incluyendo vecinos de Villa Independencia y Villa Dulce, particularmente.

Durante el encuentro, en donde también participó el senador Juan Ignacio Latorre, se abordaron las tareas aún pendientes más urgentes, como son la necesidad de contar con una salida de emergencia en la zona que conecte con la vía troncal de la ciudad, además de solicitar un apoyo en materia de seguridad, ante la delincuencia que les ha afectado en el último tiempo, enfocándose en la importancia de aumentar la presencia policial, el uso de drones, y cámaras de seguridad para este propósito.

En ese aspecto, también se indicó la importancia de acelerar el proceso de reconstrucción y trámites administrativos para estos efectos, ya que una cantidad de familias afectadas no ha podido comenzar las obras –con financiamiento SERVIU- debido a la lentitud los permisos. Por esto, el Gobernador se comprometió a generar reuniones periódicas con los vecinos y gestión con autoridades regionales y nacionales para contribuir a una aceleración del proceso de reconstrucción.

De esta manera, las autoridades y vecinos recorrieron las obras que ya han comenzado en El Olivar, y que sortearon con éxito las trabas administrativas, destacando la importancia de avanzar por este camino que puede significar en tres meses contar con viviendas construidas en los terrenos regularizados.

A propósito de esta construcción, el Gobernador Rodrigo Mundaca explicó que “Este es un proyecto de cuatripareodonde no había ninguna inhabilidad y, por tanto, hoy día se está reconstruyendo acá en este sector, lo que es tremendamente importante. Son casas que cumplen con todos los estándares, son casas que se van a construir con material ignífugo, muy resistente a la inflamabilidad, por ejemplo, a condiciones que esperamos nunca más se vuelvan a repetir. Y esto creo que es lo que entrega y va a proporcionarle esperanza a las personas que lo perdieron todo durante los incendios del 2 y 3 de febrero (…) Tenemos compromisos que vamos a cumplir junto al senador Juan Ignacio Latorre, junto a los dirigentes también, por cierto, y creo que este es el camino. Este es el camino que hoy día espero que se materialice para todas las personas que perdieron sus viviendas".

Por su parte, el presidente de la Junta de Vecinos Primera Etapa de El Olivar, Felipe Glaser, subrayó que “con respecto al Gobernador, hemos tenido un acompañamiento desde el primer día del mega incendio. Por lo tanto, hemos ido viendo cómo se va avanzando en la habilitación y la reconstrucción de El Olivar, principalmente. Hoy día se sentó en una mesa de trabajo que busca mantener reuniones permanentes, por lo menos una vez al mes, donde principalmente se busque destrabary lograr la habilidad de las demás personas que hoy en día están entrampadas a través de un decreto que se lleva esperando hace más de seis meses (…) Es el primer cuatripareo que se parte reconstruyendo con un subsidio Serviu, y –principalmente- se enfocó en familias que eran hábiles. Es un proyecto que tiene más o menos una ejecución de 90 días bajo la constructora INHOTEP, la cual hoy en día entregará una vivienda más o menos de la misma tipología que ya existía durante 35 años, y que permite claramente las mejoras constructivas que exige al año 2025”.

El senador Ignacio Latorre, comentó que “Este es un signo de esperanza, esta construcción, que cumple todos los estándares técnicos (…) la reconstrucción tiene que avanzar a un paso más firme y darles certeza a las familias de las soluciones habitacionales integrales, como la que estamos viendo ahora en El Olivar”.

Finalmente, Víctor González, parte del equipo de la empresa constructora INHOTEP, explicó que “nos tiene también bastante orgullosos poder ser parte de la reconstrucción y dar una solución definitiva a las familias que ya llevan casi un año esperando que se les entregue o comenzar a construir sus viviendas. La vivienda, como construcción propiamente tal, para entregarla terminada, son alrededor de tres meses de construcción (…) Paralelamente estamos trabajando con otros cuatripareosque están hábiles, ingresando los permisos de edificación, cosa de poder ejecutar de manera paralela y no esperar a terminar una primera vivienda para poder comenzar a reconstruir otra".

PURANOTICIA