Gobernador Mundaca reconoce que la reconstrucción tras el megaincendio en Valparaíso "fue un fracaso"

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, fue consultado sobre el informe de Contraloría General de la República que detectó irregularidades en la gestión de los recursos tras el megaincendio que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en la región de Valparaíso en febrero de 2024.

La autoridad afirmó en diálogo con radio Biobío que el sistema de gestión ante desastres “no está preparado para la integración de las instituciones públicas ni privadas”.

Mundaca espera que “el Ministerio Público y la justicia sean los que puedan dirimir de buena manera las responsabilidades y aplicar las sanciones que aquello amerita”.

El gobernador remarcó que los informes “exigen respuestas satisfactorias a la población”.

También fue enfático en señalar que “la reconstrucción fue un fracaso”, ya que a su juicio, no se ha dado respuesta a necesidades básicas de “pan, techo y abrigo”.

Asimismo, aseguró que “la insatisfacción que tienen las personas es completamente real”, agregando que él mismo se siente “profundamente defraudado”.

La autoridad explicó que, pese a integrar el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, este “no otorga ningún rol” decisivo en emergencias.

Bajo ese contexto, reveló que tuvo que oficiar a Contraloría para autorizar a sus funcionarios a atender la emergencia y para recibir donaciones.

“Es completamente incongruente que hayamos tenido que pedir permiso para disponer trabajadores y recibir donaciones”, dijo al respecto.

Además, detalló que solo el 2% de su presupuesto regional puede destinarse a emergencias y que el 90% de los recursos depende del erario nacional.

Mundaca afirmó que “la descentralización política sigue brillando por su ausencia” y finalmente insistió en que se requiere mayor confianza del nivel central para enfrentar catástrofes como la ocurrida en febrero de 2024.

