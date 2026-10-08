Gobernador Mundaca reafirma respaldo a Valparaíso para ser sede del tratado de alta mar: "Sería un impulso gigantesco"

El futuro de la gobernanza de los océanos y sus implicancias para las costas chilenas fueron el eje central del webinar organizado por el Centro UC Observatorio de la Costa, titulado «BBNJ: El tratado de alta mar y la protección de la costa chilena».

El Acuerdo BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction, por sus siglas en inglés) establece un marco internacional para conservar y usar sosteniblemente la biodiversidad marina en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Este tratado entró en vigor en enero de 2026 e incorpora herramientas para crear áreas marinas protegidas, realizar evaluaciones de impacto ambiental, compartir los beneficios de los recursos genéticos marinos y fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas.

Es por esta razón que el Centro UC Observatorio de la Costa profundizó en la temática y reunió al gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; al exministro y exsenador por la zona, Ricardo Lagos Weber; y a la directora del Centro UC Observatorio de la Costa y académica del Instituto de Geografía UC, Carolina Martínez.

Uno de los puntos centrales que marcó la jornada fue la candidatura de la comuna de Valparaíso para convertirse en sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ. Una definición que se adoptará durante la primera Conferencia de las Partes, prevista para enero de 2027, en un proceso en el que Chile busca posicionar a la Ciudad Puerto como un punto estratégico para la gobernanza internacional del océano.

Desde esa perspectiva, el gobernador Mundaca aportó al diálogo desde la experiencia de una región marcada por la actividad portuaria, pesquera y productiva, además de los conflictos y desafíos ambientales que la atraviesan.

"Tengo la sensación y la convicción absoluta de que Chile es un país oceánico. Creo que hoy día necesitamos mirar hacia el océano como una fuente de vida. Hoy tenemos la superficie marina protegida más grande del mundo después de Australia y Estados Unidos, tenemos una vocación oceánica y creo que quedarnos con la Secretaría Técnica del tratado de alta mar más importante de las últimas cuatro décadas me parece que sería un impulso gigantesco para la investigación científica asociada a los océanos", sostuvo la máxima autoridad de la región de Valparaíso.

Asimismo, planteó que "también sería un impulso gigantesco en materia de ciencia, tecnología, conocimiento, innovación; en materia de poder adecuar nuestras mallas curriculares de los jóvenes que estudian disciplinas oceánicas; en materia de traccionar inversión, turismo, etcétera... Este es un sueño, un anhelo que espero que se pueda hacer realidad”.

Por último, se recalcó que para Chile y particularmente para Valparaíso, el desafío ahora es conectar esta agenda global con los ecosistemas marino-costeros, la planificación territorial y las comunidades que viven y trabajan en la costa.

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