Gobernador Mundaca presenta denuncia ante Cibercrimen de la PDI por amenaza en redes que llama a "vigilarlo" y a "neutralizarlo"

"No hay que perderlo de vista, debe ser vigilado e idealmente neutralizado". Esta frase fue parte de un comentario escrito en las redes sociales del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y que significó que presentara una denuncia formal ante la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).

En concreto, la amenaza completa señalaba que se debe tener "cuidado con este marxista, tiene adiestramiento en guerrilla, es marxista ideológico, no hay que perderlo de vista, debe ser vigilado e idealmente, neutralizado".

La máxima autoridad electa democráticamente en la Quinta Región expresó su preocupación frente a la hostilidad y a los mensajes de odio que ha recibido y que dejan en evidencia posibles acciones que podrían ir en contra de su integridad física, motivo por el cual decidió acudir a la policía civil para que se indague lo ocurrido.

Hasta las dependencias del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso concurrieron el comisario Francisco Zúñiga y el subcomisario Sebastián Jerez, ambos de la Brigada del Cibercrimen, para recopilar los antecedentes presentados por el gobernador Mundaca en torno a esta amenaza que recibió a través de sus redes sociales.

Junto a indicar que este tipo de amenazas proferidas en su contra "ponen en peligro la integridad física de mi persona", sostuvo además que "hay un proceso de investigación de por medio", a cargo de la PDI, y que "la verdad es que situaciones de esta naturaleza, tengo la sensación de que son absolutamente reprochables".

Asimismo, el Gobernador de Valparaíso planteó que estos dicho "buscan inhibir la acción pública, la gestión pública, pero por sobre todas las cosas denostar la democracia, porque en lo particular soy una autoridad electa democráticamente, que trabajo por el bienestar de mi región y donde gran parte de mi tiempo estoy en terreno".

También dijo que estos hechos generan "repudio" y "rechazo" de la población, ya que expresó que "quienes creen que con amenazas se va a inhibir la gestión democrática de una autoridad electa democráticamente, están profundamente equivocados", ya que "me encuentro refugiado en el seno de nuestra ciudadanía".

En ese sentido, Mundaca reiteró que "quienes piensan que las amenazas nos van a inhibir, están profundamente equivocado porque no nos conocen, pero también en su práctica están profundamente equivocados. No es lógico, no es normal, es de personas profundamente anormales proferir amenazas para inhibir la gestión pública de quienes trabajamos todos los días por el bienestar de la ciudadanía".

Finalmente expuso que "no tengo ningún propósito de victimizarme ni mucho menos. Saben perfectamente que soy un ciudadano de la región de Valparaíso, soy un ciudadano que está todos los días pensando en el bienestar de la región y, por tanto, quienes piensan que con acciones de esta naturaleza van a inhibir nuestro accionar es porque no nos conocen y porque no saben tampoco la fuerza que tiene la democracia y la fuerza que tienen aquellos que defendemos la democracia".

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