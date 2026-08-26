Gobernador Mundaca plantea impulsar corredor bioceánico en Los Andes y propone la creación de un Ministerio del Océano

En el contexto del encuentro «Logística y conectividad: desafíos y oportunidades de un sector clave para el desarrollo de la economía de Chile», desarrollado en Santiago, que congregó a autoridades, expertos y representantes de la industria, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, analizó los principales retos y oportunidades de la logística regional y nacional.

En el foro, la autoridad regional expuso sobre los principales desafíos en materia de puertos, logística y desarrollo estratégico para la región de Valparaíso, apuntando a transformarla en una región consolidada, con plataforma logística digital integrada y conectada a través de trenes para facilitar la transferencia de carga.

"Pudimos abordar con toda propiedad los desafíos que enfrenta nuestro país y nuestra región, en materia de desarrollo portuario, de infraestructura portuaria, de infraestructura en el Puerto Terrestre de Los Andes, a propósito que más del 40% de las mercaderías, de las mercancías que provienen del Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, pasan por el Aconcagua y, por tanto, la construcción de una visión de Estado en torno a un corredor bioceánico de logística en el Aconcagua me parece que es fundamental”, sostuvo Mundaca al término de la cita.

Además, el gobernador regional puntualizó en que “hoy día no podemos construir un corredor bioceánico Aconcagua sin que no haya cooperación público-privada, porque se necesita inversión en el Puerto Terrestre de Los Andes, se necesita trabajar en materia de interoperabilidad, se necesita trabajar en materia de seguridad. Significa trabajar en materia de trenes, porque la transferencia de carga no se puede hacer solamente vía terrestre, vía camiones. Creo que ahí hay desafíos realmente importantes para el país, y esto requiere de una política de Estado”.

Del mismo modo, hizo hincapié en crear una nueva cartera especializada, afirmando que "Chile necesita también un Ministerio del Océano, porque hoy día mirar al océano significa el presente y el futuro, hoy día los océanos tenemos que protegerlos, y nosotros, la región de Valparaíso, somos la principal vía de acceso al Pacífico Sur”.

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