Gobernador Mundaca expresa su "decepción" por dura derrota de Jara y emplaza al progresismo a "volver a caminar el país"

La jornada electoral de este domingo 14 dejó cifras contundentes y un reordenamiento del mapa político nacional. Con una amplia ventaja en la segunda vuelta presidencial, José Antonio Kast se impuso como Presidente electo de Chile, abriendo un nuevo ciclo que fue leído con atención desde los territorios, especialmente en regiones donde el resultado mostró que el candidato del Partido Republicano lisa y llanamente arrasó.

En ese escenario, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, entregó una profunda reflexión tras conocerse los resultados, poniendo el acento en la historia democrática del país y en la necesidad de asumir, con responsabilidad institucional, la decisión expresada por 1.448.016 de personas en las urnas de la Quinta Región.

"Chile, post-dictadura, se dio a una institucionalidad democrática, la que después de 17 años nos permitió elegir al primer Presidente, Patricio Aylwin. Chile, después del '90, reabrió el Congreso y nos permitió elegir diputados y senadores, también autoridades comunales. En Chile, el 14 de julio de 2021, asumimos los primeros gobernadores electos democráticamente en la historia de la nación, después de 200 años. La institucionalidad que prevalece en el país es una institucionalidad democrática y el día de hoy la democracia ha hablado”, comenzó su análisis la autoridad.

En su reflexión, reconoció explícitamente el triunfo de Kast y valoró el ejercicio democrático, junto con destacar la campaña de la candidata derrotada. “El pueblo de Chile se ha expresado mayoritariamente porque José Antonio Kast ejerza la primera magistratura de la nación. Y hay que saludar este ejercicio, como también hay que saludar a Jeannette Jara por tan limpia campaña realizada. Hoy día el pueblo habló y quienes defendemos y promovemos la democracia, tenemos que precisamente aceptar los resultados", continuó expresando el Gobernador Regional.

Mundaca también abordó el impacto del resultado en el mundo progresista, planteando la necesidad de una revisión profunda tras la derrota electoral. “Vendrá un proceso de autocrítica severo y profundo del progresismo. Por qué estos 20 puntos de diferencia entre Kast y Jeannette Jara se empezaron de manera tan contundente en todos los territorios”. En el plano regional, dijo que “en lo particular, en la región de Valparaíso, salvo en las comunas de Petorca, Juan Fernández, Rapa Nui, San Antonio y Valparaíso, perdimos en el resto de las comunas. Y tendremos que hacer ese análisis”

En esa misma línea, sostuvo que la estrategia que deberá seguir el progresismo es la de volver a vincularse con las demandas ciudadanas en el país, manifestando que “creo que el progresismo va a tener que volver a caminar el país, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes. Y caminar el país significa nuevamente volver a reconectar con las necesidades más importantes de la población. Y esto no se trata de darle respuesta a cuestiones suntuarias, sino que esto se trata de dar una respuesta real y concreta para que exista y prevalezca el bienestar en Chile".

Respecto de su rol institucional, recordó que continuará en funciones hasta enero de 2029 y que su gestión estará enfocada en resguardar los avances alcanzados en materia democrática y social, indicando que "hemos demostrado que la descentralización le cambia la vida a las personas. Y por tanto, en mi rol de Gobernador Regional, voy a velar porque los avances ciivlizatorios en materia de libertad, de democracia, de derechos sociales, no tengan procesos regresivos. Seremos respetuosos de la institucionalidad, pero seremos vigilantes en materia de retrocesos".

Por último, el gobernador Mundaca confesó que el resultado no era el esperado para su sector político, pero reafirmó su compromiso con el trabajo territorial y con el respeto a la institucionalidad democrática, asegurando que "no es un momento para estar contentos, es un momento con rigor, que es de decepción porque es un resultado que no esperábamos. Sin embargo, tenemos que respetar la institucionalidad y seguir trabajando por Chile y sus regiones. Cuidaremos lo avanzado, pero también protegeremos el futuro, el presente y el futuro es nuestro y es de nuestros pueblos".

