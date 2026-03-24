Gobernador Mundaca exige extender el congelamiento de pasajes a regiones tras alza en combustibles: "Santiago no es Chile"

El histórico incremento en el precio de los combustibles anunciado por el Gobierno, tras la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), ha generado una ola de reacciones a nivel nacional por su impacto directo en el costo de la vida. A contar del jueves 26 de marzo, la gasolina de 93 octanos registrará un alza de $370 por litro, mientras que el diésel aumentará $580, lo que representa un fuerte golpe para distintos sectores productivos y, especialmente, para el transporte.

El efecto de esta medida no sólo se proyecta en el encarecimiento de los combustibles, sino también en una presión inflacionaria en los próximos meses y en un eventual aumento de las tarifas del transporte público, particularmente en regiones. En ese escenario, ya se han levantado advertencias sobre el impacto directo que tendrá la medida en trabajadores, estudiantes y familias de nuestro país.

En este contexto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, salió a emplazar al Gobierno –a través del Ministerio de Hacienda– para que el congelamiento de las tarifas del transporte público no se limite únicamente a los habitantes de la región Metropolitana, sino que se extienda a todo el país, incluida la Quinta Región.

La autoridad regional cuestionó el criterio adoptado por el Ejecutivo, enfatizando que “Santiago no es Chile, Chile son sus regiones”, y advirtió que una medida de este tipo, aplicada de manera focalizada, profundiza las brechas entre la capital y el resto del territorio. En esa línea, sostuvo que lo que se requiere es una respuesta equitativa que permita mitigar el impacto del alza de los combustibles en todas las regiones.

Mundaca fue especialmente crítico respecto del ajuste al mecanismo, señalando que “modificar el Mecanismo de Estabilización de los Precios del Combustible (…) es una muy mala noticia para las chilenas y para los chilenos”. Asimismo, afirmó que cuando el Ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) reconoce que no se pueden hacer “milagros”, en la práctica “lo que está señalando es que los precios del alza de los combustibles finalmente se le van a trasladar a las y los chilenos”.

Junto con ello, planteó que más que empatía, lo que se espera de la autoridad económica es “raciocinio y racionalidad”, considerando que el impacto de esta medida se sentirá en el corto plazo. “Hoy, a menos de 14 días (del inicio de la administración Kast en el Gobierno de Chile) cuando se hace este anuncio, este anuncio va a impactar directamente en el bolsillo de las y los chilenos”, advirtió.

El Gobernador Regional de Valparaíso también abordó el argumento de que existirían recursos regionales para enfrentar este escenario, descartando de plano esa posibilidad. Explicó que los fondos como el denominado “fondo espejo” o Fondo de Apoyo Regional (FAR) no constituyen recursos adicionales, sino que ya están incorporados en la discusión presupuestaria. “No es que tengamos recursos adicionales para soliviantar el incremento del transporte público en regiones”, afirmó.

Asimismo, criticó que esta decisión se dé en paralelo a otras medidas económicas, como la reducción del impuesto corporativo a las grandes empresas del país, lo que –a su juicio– refuerza la idea de una política del Gobierno de José Antonio Kast que no está priorizando adecuadamente el impacto en la ciudadanía.

Finalmente, Mundaca reiteró su llamado al Ejecutivo a corregir lo que calificó como una omisión y adoptar una mirada país en la implementación de medidas de mitigación. “Así como se va a tratar la región Metropolitana, donde se van a congelar las tarifas del transporte público, espero ocurra lo mismo en regiones”, enfatizó, agregando que se trata de una decisión que “necesitan y merecen todos, las chilenas y los chilenos”.

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