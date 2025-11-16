Gobernador Mundaca: "El bienestar, el buen vivir, la participación, la colaboración y la democracia es lo que está en juego"

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, destacó la normalidad del proceso eleccionario vivido en la zona, donde no se han registrado mayores complicaciones, excepto tres personas detenidas por negarse a ser vocales de mesa.

Tras emitir su sufragio en Valparaíso, la máxima autoridad regional sostuvo que "me ha tocado recorrer la provincia de Marga Marga y la de Valparaíso, y ha sido todo ordenado. Creo que habrá una participación importante de nuestra región".

Durante la tarde se dirigirá al comando del Gobierno Regional, establecido en la sede de Valparaíso del Colegio de Profesores, ubicado en la avenida Argentina.

Respecto a la Elección Presidencial de este 16 de noviembre, indicó que "en mi condición de Gobernador no puedo expresar opción, pero es evidente que es altamente probable que haya segunda vuelta. Son ocho candidatos y, por tanto, con ocho candidatos es muy difícil obtener la victoria en primera vuelta".

De igual forma, Mundaca recordó que "a mí me tocó vivirlo como candidato a gobernador regional, con seis candidatos, incluyéndome, y es evidente que de aquí al 14 de diciembre, cuando se celebre la segunda vuelta, esperamos que esto sea una un ejercicio muy democrático. Ya a la segunda vuelta no hay más opciones, no hay parlamentarios en discusión, no hay ni diputado ni senadores, y tendrá que ser el pueblo de Chile quien dirima entre una de las dos opciones".

Por último, el Gobernador de Valparaíso señaló que "se debe pensar siempre que el bienestar, el buen vivir, la participación, la colaboración y la democracia es lo que está en juego. Espero que en segunda vuelta prevalezcan precisamente aquellos principios esenciales para la construcción de una sociedad armónica, colaborativa y solidaria: que prevalezca al principio de la democracia, de la solidaridad y de la colaboración, y el pueblo de Chile tendrá que optar por una de estas dos alternativas".

