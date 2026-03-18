Gobernador Mundaca defiende el tren Valparaíso–Santiago y critica que después de tantos años "siga siendo una quimera"

En medio de la controversia por el futuro del tren que busca conectar Valparaíso con Santiago, el gobernador regional Rodrigo Mundaca defendió la necesidad de avanzar en esta iniciativa, enfatizando su importancia para la movilidad, la integración territorial y el desarrollo sostenible de esta zona del país.

“El tren Valparaíso-Santiago es un anhelo ampliamente acariciado por todas y todos quienes vivimos en la región de Valparaíso”, afirmó la autoridad, subrayando que se trata de una demanda histórica de la ciudadanía.

El debate se instaló luego de que el delegado presidencial Manuel Millones aclarara que el proyecto actualmente impulsado no corresponde a un tren rápido, sino a un servicio suburbano que reutiliza trazados existentes y que, además, enfrenta dificultades de financiamiento al no contar con recursos fiscales disponibles. También precisó que decisiones de este tipo recaen en el Gobierno central y no en autoridades regionales.

En paralelo, han resurgido propuestas para retomar un tren rápido mediante concesiones privadas, con trazados más directos —como el paralelo a la Ruta 68— que permitirían reducir considerablemente los tiempos de viaje. Estas alternativas contrastan con el diseño actual, que prioriza la conexión de ciudades intermedias como Limache, Llay Llay y Tiltil, pero con trayectos más largos.

Frente a este escenario, Mundaca fue crítico de las señales que debilitan la iniciativa. “Me parece un despropósito que la autoridad designada (...) a cuatro días de estar en el ejercicio a su cargo desahucie la posibilidad de tener tren”, señaló, en alusión a las recientes declaraciones que han puesto en duda su viabilidad.

El gobernador insistió en que el tren no sólo debe entenderse como un proyecto de transporte, sino como una herramienta estratégica para el país. “El tren es un medio de transporte, es un medio de integración… una de las formas que tenemos para combatir el cambio climático”, sostuvo, agregando que también representa un avance en descentralización y equidad territorial.

Asimismo, advirtió que la discusión no debe centrarse únicamente en las dificultades actuales, sino en la proyección de largo plazo. “Parece impropio que transcurridos tantos años hoy día el tren Valparaíso-Santiago siga siendo una quimera”, lamentó.

Finalmente, Mundaca llamó a mantener el impulso político y ciudadano en torno a esta iniciativa. “Hay que seguir trabajando en ese propósito, hay que seguir conservando ese sueño… el tren es un medio de transporte esencial y necesario”, concluyó.

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