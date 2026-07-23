Gobernador Mundaca declarará como testigo en juicio que busca anular acuerdo que expulsó a pescadores de exCaleta Sudamericana

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, prestará declaración este viernes en calidad de testigo, en el marco del juicio civil que busca declarar la nulidad del acuerdo mediante el cual, en 2013, los pescadores artesanales de la ex Caleta Sudamericana fueron removidos del Puerto de Valparaíso para dar paso al proyecto Terminal 2, iniciativa que, más de una década después, continúa sin materializarse.

La causa, tramitada ante el 5° Juzgado Civil de Valparaíso, se encuentra en etapa de prueba, una de las últimas fases del proceso antes de que el tribunal dicte sentencia.

Así lo explicó la abogada del sindicato SIPSA, Dangeri Godoy, quien señaló que "una vez concluidas estas diligencias, el tribunal quedará en condiciones de resolver el fondo del asunto y dictar sentencia. Como representantes de los pescadores, estamos confiados en que la prueba rendida hasta ahora, junto con la que aún resta por incorporar, permitirá acreditar los hechos que sustentan nuestra demanda y las infracciones al ordenamiento jurídico”.

En detalle, el sindicato SIPSA sostiene que el acuerdo suscrito con la Empresa Portuaria de Valparaíso en 2013 vulneró el artículo 13 de la Ley N° 19.542, que establece que las empresas portuarias deben resguardar y considerar el desarrollo de la actividad pesquera dentro de sus planes maestros. Por ello, solicitan que dicho acuerdo sea declarado nulo.

Cabe recordar que los pescadores dejaron la ex Caleta Sudamericana hace 13 años con la promesa de que permanecerían fuera del puerto solo de manera transitoria, mientras se ejecutaban las obras del Terminal 2 y se habilitaba una solución definitiva para continuar con su actividad. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó y, según declaran, los compromisos asumidos con ellos fueron incumplidos de forma sistemática, cuando hoy denuncian que donde estaba ubicada su caleta, es ahora utilizado por privados.

Incluso en 2021 estuvieron a punto de perder el espacio que ocupaban provisoriamente en Caleta El Manzano, comuna de Quintero, lo que obligó a realizar nuevas gestiones para evitar su desalojo. En ese contexto, el gobernador Rodrigo Mundaca participó en las conversaciones impulsadas ese año, las que culminaron con un acuerdo entre el Gobierno y los pescadores, que contemplaba medidas de apoyo y proyectaba su regreso definitivo a Valparaíso mediante la construcción de un nuevo muelle; solución que tampoco llegó a concretarse. Precisamente por esa participación, su declaración es considerada relevante en esta etapa del juicio.

El presidente de SIPSA, José Urrutia, comentó sobre este proceso que “se ha querido instalar la idea de que los pescadores estamos en contra del desarrollo portuario, y eso nunca ha sido así. Como cualquier porteño, queremos que a Valparaíso le vaya bien y que el puerto se desarrolle. Lo que sí hemos visto es que la EPV nos ha querido sacar del borde costero. La prueba de esto es que hace 13 años nos sacaron del lugar donde trabajábamos para entregárselo al privado Miguel García. Nosotros no estamos en contra del desarrollo; lo que pedimos es que ese desarrollo también considere a quienes hemos sido parte histórica del puerto".

Por su parte, el abogado representante del sindicato SIPSA, Jorge Valenzuela, enfatizó en que “es importante recordar que, cuando las cosas comienzan mal, normalmente terminan mal. La expulsión de los pescadores de la ex Caleta Sudamericana, en 2013, desarraigó a cientos de familias y dejó una herida que, hasta el día de hoy, sigue abierta. Por eso resulta una profunda ironía que el compromiso con la pesca artesanal se pretenda demostrar únicamente asistiendo a la Fiesta de San Pedro. El verdadero compromiso no se acredita con ceremonias, fotografías o discursos, sino defendiendo a los pescadores cuando sus derechos y su forma de vida se ven amenazados”.

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