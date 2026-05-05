Gobernador Mundaca critica millonario recorte a reconstrucción tras el megaincendio y apunta a "nueva contradicción" del Gobierno

Un clima de profunda indignación manifestó el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, tras confirmarse un ajuste presupuestario por parte del Ministerio de Hacienda, que afecta directamente los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas devastadas por el megaincendio de febrero de 2024.

El recorte, que asciende a $17.581 millones del Fondo de Emergencia Transitorio (FET), ha generado un nuevo foco de conflicto político, especialmente luego de que trascendiera que el Ministerio de Vivienda (Minvu) no fue consultado sobre esta disminución de activos destinados a Viña del Mar y Quilpué.

Al respecto, la máxima autoridad regional no ocultó su malestar, calificando la situación como un contrasentido frente a las necesidades urgentes de los damnificados. "Hemos sido informados de un nuevo recorte de más de $17.000 millones, referidos a los fondos de la reconstrucción. A propósito de los incendios criminales de los días 2 y 3 de febrero del 2024", señaló Mundaca.

Para el Gobernador, el problema no es solo la cifra, sino la falta de coherencia en la política fiscal y legislativa del Gobierno central. Mundaca hizo hincapié en que, mientras se solicita celeridad y recursos para levantar las viviendas, las medidas económicas parecen ir en sentido opuesto.

"Es curioso que el Ministro de Vivienda clame por más recursos para la reconstrucción y actualmente exista un proyecto de reforma tributaria que, en la práctica, significa que el Estado va a recaudar menos recursos", advirtió la autoridad regional, sumando a la crítica la baja del impuesto corporativo del 27% al 23%.

Desde el Ministerio de Hacienda, el subsecretario Juan Pablo Rodríguez intentó matizar la polémica argumentando que se trata de un "sinceramiento" basado en la baja ejecución presupuestaria del primer trimestre. Sin embargo, para Mundaca, esta justificación técnica no aminora el impacto político y social de la medida.

Mundaca cerró su intervención con una dura crítica a la gestión del Ejecutivo: "Esta es una nueva contradicción más. Esto es un reflejo inequívoco de que existe una alta desprolijidad y donde ahora la expresión de voluntades de reconstrucción lisa y llanamente chocan con medidas económicas que no tienen corazón ni tienen alma", sentenció.

La controversia escala en un momento sensible para la región de Valparaíso, donde la lentitud en la entrega de soluciones habitacionales definitivas mantiene a miles de familias en vilo, y donde ahora, la "falta de sintonía" entre Hacienda y Vivienda amenaza con dilatar aún más los plazos comprometidos.

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