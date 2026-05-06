Gobernador Mundaca busca implementar sistema con Inteligencia Artificial para reforzar seguridad en la región de Valparaíso

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, desarrolló una agenda de trabajo en la región Metropolitana, donde realizó una visita a la Subsecretaría de Prevención del Delito, para revisar diversos ámbitos regionales en materia de seguridad. Asimismo, se interiorizó sobre el funcionamiento del Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (SITIA), una iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública e implementada por la Subsecretaría.

SITIA es una herramienta que busca integrar el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) y de las nuevas tecnologías emergentes para la prevención del delito, la seguridad de las personas y los territorios, a través de una alianza público-privada, que permite integrar un ecosistema de televigilancia, conectando cámaras de municipios a un centro de monitoreo. Actualmente, cuenta con 4.524 cámaras en 92 comunas.

El gobernador Mundaca comentó que “siempre he pensado que hoy día el sistema de cámaras que tenemos habilitado en la región de Valparaíso, si bien es cierto es un paso adelante en materia de seguridad, si no tenemos integración e interoperabilidad, todo lo realizado no tiene mucho destino. Hoy día, conocer este sistema SITIA me parece que es tremendamente relevante, sobre todo para municipios donde tenemos habilitado unidades de comando y control en materia de televigilancia”.

Tras su fase inicial en la región Metropolitana, el sistema ha continuado su instalación progresiva en otras zonas del país. En 2025 se concretaron convenios para ejecutar este sistema en regiones como Ñuble y el Maule, convirtiéndose esta última en la quinta región en sumarse. Para este 2026 está programado incorporar a la región del Biobío, por lo que Mundaca espera que también pueda aplicarse en la la Quinta Región.

“Tengo el firme compromiso de seguir trabajando en este propósito, de poder tener un sistema integrado con el sistema de cámaras que ya tenemos habilitado en distintas comunas de la región de Valparaíso. También tengo el propósito, una vez que lleguemos a acuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, de poder concurrir con un conjunto de alcaldes que tienen sistemas lectores de patentes, de manera tal, de poder integrarlos a este sistema, que me parece contribuye a tener seguridad en nuestros territorios, a detener a quienes delinquen en nuestro territorio".

Asimismo, sostuvo que "esto es de un gran avance y espero prontamente ser parte de este proceso, de este sistema que es muy notable y es un gran avance para nuestra región y nuestras comunas”.

En la actualidad, esta red tecnológica permite apoyar tareas como la detección de vehículos con encargo de búsqueda por robo y se espera contar con herramientas que permitirán la búsqueda de personas desaparecidas o prófugas de la justicia.

Cabe señalar que, en materia de seguridad, el Gore de Valparaíso ha priorizado diversas iniciativas que contribuyen al mejoramiento y modernización de las herramientas, equipos e infraestructuras. Durante el periodo 2021-2025 ha invertido y priorizado proyectos por $62 mil millones, focalizados en fortalecer la infraestructura, adquirir equipamiento técnico y renovar la flota de vehículos de emergencia. Esta inversión se ha realizado de manera descentralizada entre las provincias y comunas de la región.

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