Gobernador Mundaca asegura no tener candidato en Primarias y que tiene "una mirada dulce y agraz" con lo hecho por el Gobierno

El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, comentó las primerias oficialistas y su posición respecto a los candidatos que se presentaran en los comicios este 29 de junio, en donde reiteró que no tiene candidato por no sentirse “representado”.

“Tengo la sensación de que las primarias todavía no agarran temperatura y, probablemente, a propósito de que todavía no está la franja, cuando esté la franja electoral y sea de difusión de masas, en ese minuto la campaña va a ir adquiriendo temperaturas y también las posiciones se van a ir polarizando”, planteó la autoridad regional en radio Pauta.

En esa línea, señaló que el 29 de junio sería una mala fecha de votaciones debido a la coincidencia con las vacaciones de invierno de los escolares. “Vamos a ver cuál va a ser el compromiso con la democracia, el compromiso electoral de las personas que van a participar”, añadió.

Respecto a las primarias, al ser consultado por su apoyo al diputado Gonzalo Winter, candidato del Frente Amplio, expresó que su votación como gobernador superó con creces al partido del parlamentario e incluso al socialismo democrático.

“Excedimos con creces el umbral de la votación de un partido en particular”, aseveró. Añadiendo que en su candidatura en primera vuelta su campaña fue “en completa soledad, y en la segunda vuelta evidentemente tuvimos un apoyo que fue bastante transversal, de muchos partidos, pero también de muchos ciudadanos y ciudadanas”.

En ese contexto, aseguró que: “No tengo candidato en estas primarias; no me siento representado”.

“Creo que hay temas que están absolutamente ausentes, creo que el tema de la descentralización en lo político, en lo administrativo, en lo fiscal, nadie lo ha abordado con el músculo suficiente y necesario, nadie ha hablado de la necesidad hoy día de continuar profundizando el proceso de descentralización”, explicó Mundaca.

Respecto a su opinión sobre el actual gobierno y la administración del Presidente Gabriel Boric, señaló que “hay varias cosas que uno podría valorar, pero también tengo una opinión crítica respecto al TPP, a la explotación del litio y diferencias en materia de descentralización (...) Tengo una mirada dulce y agraz con lo que ha hecho el Gobierno”.

Sin embargo, destacó que “con el Presidente Boric tengo que valorar aquellas cosas como, no sé, 40 horas, la reforma previsional -uno habría querido que fuera mucho más profunda-, el Copago Cero, hay varias cosas que uno podría valorar”.

“No lo digo en términos peyorativos, pero creo que hizo lo que pudo en un escenario que era complejo, en un escenario que sigue siendo complejo sin mayorías parlamentarias ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado”, planteó el gobernador Mundaca.

