Gobernador Mundaca arremete contra recorte fiscal: advierte grave impacto en la inversión regional

Con el objetivo de revertir la rebaja transversal de un 3% del presupuesto y la devolución del Fondo de Emergencia, medida anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de un Plan de Ajuste Fiscal para todos los servicios públicos, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, en su calidad de vicepresidente de Agorechi, sostuvo una reunión en el Ministerio de Hacienda con el nuevo director de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez, junto a la directiva de la asociación.

Esta medida derivaría en un grave retroceso en la ejecución de obras e iniciativas en los territorios, afectando tanto a municipios como organizaciones sociales de las 38 comunas de la región de Valparaíso que dependen del financiamiento del Gobierno Regional para ejecutar proyectos clave, a través de los diversos programas, como por ejemplo el FNDR y FRIL.

Mundaca señaló que “tuvimos una reunión con la Dirección de Presupuesto, con el nuevo director de la Dipres, a propósito del instructivo que habla del reajuste fiscal. Un instructivo que nos llegó a todos los servicios públicos, incluyendo los Gobiernos Regionales. Eso significa que nos van a rebajar un 3% de nuestro presupuesto. Esto se suma al 3% de emergencia que nos había rebajado el Gobierno del Presidente Boric. Por tanto, en el acumulado 2026 tenemos ya un 6% menos. Esta situación nos va a afectar del punto de vista de la inversión, es una situación que, evidentemente, nos va a mermar la inversión pública que destinamos a vivienda, educación, cultura, seguridad”.

La Circular N°12 del Ministerio de Hacienda detalla los lineamientos generales, por medio de los cuales la Dipres aplicará la rebaja a los servicios públicos, a partir de un decreto que será sometido a trámite de la Contraloría General de la República.

Además, el texto también plantea que los servicios, como los Gobiernos Regionales, deberán trabajar con la Dipres con la finalidad de “identificar abusos, malas prácticas y espacios de eficiencia” para aplicar una rebaja adicional de US$ 1.000 millones.

Cabe señalar que el Gobierno Regional de Valparaíso, en los últimos cuatro años, ha cumplido al 100% las ejecuciones de su presupuesto, reflejando una gestión de trabajo constante, ordenado y focalizado para invertir la totalidad de los recursos.

El Gobernador Regional indicó además que “hemos señalado que es muy importante que los presupuestos que se discuten en el Congreso se puedan respetar. Nosotros como gobernadores participamos de la discusión presupuestaria, participamos en la discusión en torno al Anteproyecto Regional de Inversión (ARI); sin embargo, entendemos que esta decisión se toma, producto de la deficiencia que hay en materia de Hacienda, en materia de recursos de la cual nosotros también somos parte".

"Pero hoy día los Gobiernos Regionales son tremendamente importante para la regiones, porque esto tiene que ver con descentralización, con llevar la inversión pública a los territorios y definir la inversión pública en los territorios. Esperamos que no se vuelvan a repetir acciones de esta naturaleza porque finalmente son los territorios los más afectados con decisiones que involucran recursos tan importantes para las regiones, y particularmente para la región de Valparaíso”, sentenció Mundaca.

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