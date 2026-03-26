Gobernador Mundaca arremete contra Poduje por "exabrupto" con vecinos de El Olivar y le exige "controlar su temperamento"

Inmediatas repercusiones generó el video publicado por Puranoticia.cl donde se observa al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, protagonizando un tenso intercambio con pobladoras del sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, en el contexto del proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024.

En el registro, captado días antes de asumir el cargo, el secretario de Estado responde a una vecina que le consultó por la eventual llegada de una nueva constructora, señalando que “si usted quiere quedarse con la casa mal hecha, usted me firma un papel y se queda con la casa mal hecha. Es su responsabilidad y la de todos las que lo hagan”.

Posteriormente, y al intentar explicar sus dichos mediante un video difundido en sus redes sociales, el propio ministro Poduje ratificó su postura, indicando que "con las otras personas que tienen una agenda que no tiene que ver con la reconstrucción, que tienen una agenda vinculada a esta empresa (San Sebastián), no vamos a trabajar", confirmando así que excluirá a algunos vecinos del proceso.

MUNDACA Y EL VIDEO DE PODUJE

Estas declaraciones fueron abordadas por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien cuestionó el actuar del titular del Minvu.

"Lo que hemos visto es un exabrupto del ministro Poduje en El Olivar. Y creo que no nos equivocábamos cuando decíamos que el ministro Poduje tenía que controlar su temperamento, más aún cuando la reconstrucción –a propósito del megaincendio– ha sido un proceso lento, fallido y donde la gente lo que espera y anhela es precisamente poder volver a edificar su vivienda", afirmó.

En esa línea, la autoridad regional enfatizó que "lo que uno espera de las autoridades del Gobierno Central es que exista empatía por las personas que lo perdieron todo y que no existan actitudes de prepotencia como la que hemos visto en los videos que se han viralizado. Yo lo vuelvo a repetir: yo le quiero pedir al ministro Poduje que controle su temperamento. Ya se lo dije la vez anterior, y se enojó probablemente".

Asimismo, insistió en su crítica al comportamiento del ministro, señalando que "controle su temperamento y no trate de esa manera a las personas que lo perdieron todo. Me parece que es una conducta inapropiada para una autoridad de Gobierno que tiene que solidarizar y empatizar con aquellos que fueron quemados y que lo perdieron todo".

OBRAS SUSPENDIDAS

El gobernador Rodrigo Mundaca también abordó la decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de suspender las obras de reconstrucción que ejecutaba la constructora San Sebastián en el sector de El Olivar, tras detectarse irregularidades.

Al respecto, sostuvo que "cuando hay problemas, los problemas son para solucionarlos. Es re bueno para la galera, es re bueno para la prensa armar un escándalo, tener un exabrupto y decir 'voy a paralizar las obras', y deja a más de 800 familias esperando, pero cuando se le pregunta cuál va a ser la empresa que va a continuar trabajando, tiene un exabruto bien impropio, que lo captan quienes estaban".

En ese sentido, agregó que "es re fácil armar escándalos de ese tipo, inhibir la construcción de viviendas porque el material no está certificado, pero aquí, hablando con los técnicos (de una obra en Valparaíso), con los ingenieros, con los arquitectos, (dicen que) es perfectamente posible recertificar ese material. Lo que no se puede hacer es conculcar el sueño y el anhelo de las personas que lo perdieron todo, y que hoy día están reconstruyendo sus casas pero que viene un ministro y les dice '¿sabe qué? Paralizo la hora'. Si los problemas están para resolverlos".

FALTA DE SEREMIS

Finalmente, el jefe regional también criticó la lenta instalación del gabinete regional del Gobierno en Valparaíso, apuntando a la escasa designación de seremis.

"Estando a 26 de marzo, habiéndose instalado el Gobierno el día 11 de marzo, que hayan transcurrido dos semanas y tengamos dos o tres seremis designados, de 20 o 21, eso da cuenta de los problemas que hay en la interna del Gobierno, de las presiones que deben estar recibiendo de todos los partidos que forman parte de la coalición de Gobierno", afirmó a la prensa el gobernador Rodrigo Mundaca.

Por último, también cuestionó la ausencia de un Seremi de Seguridad Pública, indicando que "habiendo transcurrido dos semanas, que no esté todavía (...) eso da cuenta de que hay un nivel alto de improvisación, que hay un nivel alto de desprolijidad, porque los Seremis son los representantes de los ministerios en el territorio y no tenemos secretarios regionales ministeriales que son tremendamente relevantes cuando aún el Gobierno ha dicho que las prioridades son seguridad, salud, vivienda, educación".

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