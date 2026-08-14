Gobernador Mundaca advierte por trastornos viales que provocarían obras en Viña del Mar y adelanta que Agua Santa tardaría "4 a 5 años"

Los vecinos de Viña del Mar deberán enfrentar durante los próximos meses un escenario marcado por importantes intervenciones viales, varias de ellas destinadas a recuperar o mejorar rutas estratégicas para la conectividad de la comuna, pero que inevitablemente traerán consigo restricciones, desvíos y eventuales trastornos para las personas que deban movilizarse diariamente por las calles de la Ciudad Jardín.

En este contexto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, abordó en conversación con Puranoticia.cl las obras asociadas a la contención de la ladera de avenida España, el puente Capuchinos y la variante Agua Santa, además de las dificultades que podría generar la ejecución simultánea o sucesiva de estos proyectos.

Respecto de avenida España y el puente Capuchinos, la autoridad regional sostuvo que los recursos y decisiones principales están radicados en el Gobierno Central, particularmente en el Ministerio de Vivienda, valorando que se hayan anunciado recursos para enfrentar los problemas generados por los recientes deslizamientos.

"Todo lo que tiene que ver con la avenida España y el puente Capuchinos, entendemos que está alojada esa discusión y esos presupuestos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. De hecho, el ministro Poduje estuvo en la avenida España, hizo una intervención en la cual señaló que se iban a destinar un poco más de $800 millones para sostener y contener de forma tal de que no hayan nuevamente arrastres en masa que pudieran poner en peligro el transporte y la movilidad", sostuvo.

De igual forma, señaló que "eso nos ha generado trastornos importantes porque el trastorno de tener cerrada la Av. España, que es finalmente el eje estructurante entre las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, genera un trastorno importante desde el punto de vista de la vialidad, del transporte y la movilidad. Así también el puente Capuchinos".

Asimismo, el gobernador planteó que "nosotros esperamos que las obras que se van a realizar ahí sean obras que no trastornen tanto la movilidad y el transporte de las vecinas y los vecinos que habitamos tanto Valparaíso como Viña del Mar. Sin duda que son recursos importantes y, por tanto, creo que esas decisiones que se han tomado y esos recursos que van a venir del Gobierno Central, nos parece que es lo pertinente y espero que esto no genere grandes trastornos".

Mundaca también se refirió a la actual situación de avenida España y al esquema de circulación que se ha planteado para mantener la conectividad mientras se desarrollan las obras de mitigación. Según explicó, y en base a la información que le ha entregado el delegado presidencial regional, Manuel Millones, apunta a mantener una vía de acceso en el sector donde se produjo el arrastre de material a la altura de Recreo, situación que ya está generando dificultades para el desplazamiento.

"Lo que ha declarado el delegado Millones es que ellos tienen previsto utilizar una pura arteria de acceso en ese espacio de Av. España, ahí donde ocurrió el arrastre a la altura de Recreo y, por tanto, hasta este minuto creo que los trastornos que hay son los trastornos propios de poder utilizar una sola vía de acceso cuando ahí hay tres vías. Esperamos que eso no genere mayores trastornos y que las obras de mitigación, las obras de contención para evitar los arrastres en masa, se hagan con la mayor celeridad posible y que los recursos estén a disposición", agregó la autoridad.

CINCO AÑOS EN AGUA SANTA

Uno de los proyectos que genera mayor expectativa por su impacto en la conectividad de Viña del Mar es la intervención de la avenida Agua Santa, considerada una ruta fundamental tanto para el ingreso como para la salida de la comuna.

Junto a reconocer que todavía no existe precisión respecto de los plazos que manejará el Gobierno Central para concretar las distintas intervenciones, el jefe regional destacó que "la variante Agua Santa es tremendamente importante como una vía de acceso a la comuna de Viña del Mar, tanto de acceso como de salida, y nosotros esperamos que efectivamente existan los recursos para hacer esas intervenciones, que son estructurales gruesas e importantes, donde se necesitan muchos recursos".

En ese sentido, adelantó que "en el caso de Agua Santa, las estimaciones hablan de más de $25.000 millones, si es que queremos mejorar por completo el acceso a Viña del Mar. Por tanto, nosotros esperamos de que esos recursos existan, que estén a disposición, porque objetivamente creo que esa vía es tremendamente importante, sobre todo en situaciones tan complejas como las que hemos tenido en estos últimos días con estos cuatro frentes de mal tiempo que coincidieron todos al mismo tiempo".

En cuanto al tiempo que podría tomar una intervención de estas características, el gobernador regional anticipó que "la de Agua Santa es una intervención de largo aliento y que no debería demorar menos de cuatro a cinco años, que es lo que hemos estado evaluando nosotros también. Agua Santa es una intervención gruesa, de marca mayor, que va a generar empleo sin dudas, pero que también va a generar algunos trastornos del punto de vista de la accesibilidad de las personas que nos visitan en Viña del Mar y las personas que hoy día requieren salir de Viña del Mar hacia otros destinos. Pero va a ser una inversión y va a ser un trabajo de largo aliento".

RECURSOS PARA CAPUCHINOS

En paralelo, el gobernador regional manifestó que aún no cuenta con antecedentes suficientes respecto de los recursos que finalmente serán destinados a la intervención del puente Capuchinos, pese a que este proyecto forma parte del conjunto de obras que tendrán incidencia directa sobre la movilidad en Viña del Mar.

Consultado específicamente por esta intervención, Mundaca fue enfático en señalar que "del puente Capuchinos solamente tenemos los titulares, pero la verdad es que no sabemos cuáles van a ser los recursos que se van a destinar ahí".

De esta manera, el escenario vial que se proyecta para la comuna de Viña del Mar estará marcado por obras que apuntan a resolver problemas estructurales de conectividad, pero que al mismo tiempo podrían generar nuevos trastornos para conductores, pasajeros y residentes durante sus distintas etapas de ejecución.

PURANOTICIA