Gobernador Mundaca a fondo: Le responde al Alcalde Estay, cuestiona a Boric y traza hoja de ruta para la región y sus próximos años

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, conversó extensamente en: La Entrevista de PuraNoticia.cl, instancia donde repasó su gestión, abordó las críticas que ha recibido y delineó el escenario político y estratégico que enfrenta la región.

MEGAINCENDIO, CONTRALORÍA Y RECONSTRUCCIÓN: ''NO HEMOS APRENDIDO NADA DESDE EL 27F''.

Mundaca contextualizó la tragedia como uno de los eventos más devastadores de las últimas décadas. “Los incendios de los días 2 y 3 de febrero del 2024 son los incendios más letales que han afectado al planeta en los últimos 15 años”, afirmó, recordando que solo en Viña del Mar se destruyeron más de 5.000 viviendas, se arrasaron 9.000 hectáreas y fallecieron 138 personas, además de los daños en Quilpué y Villa Alemana.

Respecto del informe de Contraloría que cuestionó contratos y detectó montos sin respaldo suficiente, sostuvo que “la Contraloría cumple su función cuando tiene que auditar el aparato público” y que si hay sanciones, “las sanciones tienen que proceder”. Aseguró no tener “ninguna ambigüedad en condenar aquello” y recordó que incluso él ha sido objeto de auditorías. “Si el informe ya derivó al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que hacer su pega”, señaló, agregando que si alguna autoridad es eximida de responsabilidad, eso también debe comunicarse con la misma fuerza.

Sin embargo, apuntó a falencias estructurales del Estado: “No hemos aprendido nada desde el 27F del 2010. El sistema de gestión de alerta ante situaciones de desastre no logra coordinar a toda la institucionalidad pública ni privada”. Relató que debió oficiar a Contraloría para poder sacar funcionarios regionales a atender la emergencia y para recibir donaciones. “La Contraloría se demoró 10 días en autorizar. Ese es el nivel de precariedad institucional”, afirmó.

En ese contexto, lanzó una de sus frases más duras: “Yo he dicho que la reconstrucción fue un fracaso”. Apuntó directamente al entonces ministro de Vivienda, Carlos Montes, señalando que “cuando uno está en la función pública tiene que asumir sus responsabilidades” y que el responsable político de la reconstrucción era el titular de esa cartera. También incluyó a la entonces ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, indicando que “las responsabilidades son compartidas”.

Mundaca fue más allá y criticó el despliegue inicial del Ejecutivo tras la tragedia: “Hubo un exhibicionismo excesivo los primeros días. Teníamos cinco o seis ministros en el COGRID (Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres) y cuando se prendían las luces de neón, todos se codeaban para estar al frente. Pero después se fueron”. Recordó con emoción sus recorridos por Villa Independencia, Achupalla, Pompeya Sur y Monte Sinaí: “Yo lloré muchas veces durante esos meses”.

RESPUESTA AL ALCALDE NELSON ESTAY: ''MIENTE''

Consultado por las declaraciones del alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, quien aseguró que llevaba meses intentando reunirse con él, el gobernador fue categórico: “Miente. Miente Estay”.

Mundaca detalló que durante 2025 el Gobierno Regional financió en esa comuna la construcción de redes de agua potable en la población Pedro Aguirre Cerda, la extensión de alcantarillado, la plaza Sargento Aldea y la adquisición de un vehículo de patrullaje para Seguridad Pública. Además, mencionó la entrega de tres camiones recolectores de basura y la habilitación del sitio para una planta de compostaje con una inversión superior a los $1.200 millones.

“Al alcalde Estay lo hemos atendido en tiempo y forma”, sostuvo, agregando que no hace distinciones políticas y que ganó en las 38 comunas porque los alcaldes “se sienten acompañados”. Afirmó que incluso cuando el jefe comunal solicitó apoyo para la semaforización que permitiera un mejor acceso al Hospital Marga Marga, llamó al ministro de Transportes.

CRÍTICA A GABRIEL BORIC: “HA SIDO UN PRESIDENTE AUSENTE EN MATERIA DE REGIONAL”

Aunque reconoció haber votado por el actual mandatario, Mundaca fue crítico con la gestión regional del Presidente Gabriel Boric. “No la estoy defendiendo. Creo que ha sido un presidente ausente en materia regional”, afirmó.

A su juicio, el gobierno “se farrió la descentralización” y desaprovechó la oportunidad histórica de fortalecer a las regiones. “Las autoridades no escuchan a los territorios. Algunos ministros piensan que los territorios pueden seguir siendo zonas de pastoreo permanente”, dijo.

También cuestionó declaraciones de la entonces ministra Camila Vallejo, quien señaló haber asesorado políticamente en la región durante la emergencia. “A mí no me asesora políticamente ella. Soy la primera autoridad regional votada democráticamente y no espero que desde Santiago me vengan a dar asesoría política”, respondió.

En materia presupuestaria, recordó que en 2024 los gobiernos regionales sufrieron una rebaja cercana al 15%, producto —según dijo— de una mala planificación de la Hacienda Pública, pese a lo cual Valparaíso alcanzó 100% de ejecución por quinta vez consecutiva.

LA REGIÓN QUE PROYECTA: PUERTOS, TRENES Y RESIDUOS COMO EJES ESTRATÉGICOS

De cara a los años que restan de mandato —ya que no puede repostular— Mundaca afirmó que no está pensando en una candidatura presidencial. “No estoy pendiente de ser candidato. Tengo la región más importante y más bella del país con enormes desafíos”, señaló.

Entre sus prioridades estratégicas ubicó el desarrollo portuario, mencionando la relevancia de Valparaíso, San Antonio y Ventanas, además del puerto terrestre de Los Andes para facilitar la conexión con el Mercosur. “Cuando uno trabaja por el desarrollo portuario, trabaja por generar mejores empleos y mejores ingresos”, afirmó, añadiendo que es clave vincular trenes y puertos mediante un sistema de doble propósito para carga y pasajeros.

En transporte, insistió en que los trenes son un imperativo para la región: “La utopía permite movilizar a las ciudades. Hay que seguir insistiendo por el tema trenes”. Valoró experiencias como Talca–Constitución y defendió inversiones en renovación de micros, colectivos y transporte rural.

Uno de los desafíos más urgentes, sin embargo, es el manejo de residuos ante el eventual colapso del relleno ''El Molle'' hacia 2028. El gobernador anunció que el Plan Regional de Manejo Integrado de Residuos Sólidos Domiciliarios ya fue aprobado por unanimidad del Consejo Regional y contempla 22 proyectos con financiamiento asegurado por $9.200 millones.

Explicó que la nueva planta de compostaje en Villa Alemana, con capacidad para 21.000 toneladas anuales, permitirá valorizar cerca del 40% de los residuos orgánicos de la comuna. “Es una realidad concreta”, afirmó, subrayando que la estrategia incluye prevención, valorización, educación ambiental y nuevas locaciones para disposición final.

“Tenemos que trabajar en educación ambiental para separar en origen. Es la única forma de avanzar”, señaló, reconociendo que el desafío inmediato es qué hacer con el porcentaje restante mientras se consolidan las nuevas soluciones.

EL NUEVO ESCENARIO POLÍTICO Y LO QUE VIENE

Sobre el presidente electo José Antonio Kast, Mundaca sostuvo que respetará la institucionalidad y espera que el nuevo gobierno entienda que “Santiago no es Chile”. Asimismo, manifestó su disposición a trabajar colaborativamente con el delegado presidencial designado, Manuel Millones, señalando que si a él le va bien, “le va bien a la región”.

Finalmente, adelantó que en mayo impulsará un Encuentro Nacional de Sitios Patrimoniales, considerando que Valparaíso comparte esa condición con Chiloé y Juan Fernández. “Vamos a levantar una iniciativa en el mes de mayo donde vamos a hacer un encuentro nacional de sitios patrimoniales”, anunció.

Con un tono directo y autocrítico, Rodrigo Mundaca cerró la entrevista defendiendo su gestión, respondiendo a sus detractores y marcando distancia del centralismo. Su mensaje fue claro: la Región de Valparaíso debe decidir su propio destino, con más atribuciones, mayor coordinación y una mirada estratégica de largo plazo.

