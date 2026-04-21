Gobernador fustiga al Delegado por instalación del Gabinete Regional y le enrostra triunfos electorales: "Lo derrotamos el 2021 y el 2024"

A 41 días de iniciado el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, el despliegue de las autoridades en regiones continúa marcado por la instalación de equipos, definición de prioridades y articulación política. En ese contexto, los delegados presidenciales han sostenido múltiples reuniones con actores del mundo parlamentario y municipal para delinear el rumbo de la administración en sus respectivos territorios.

Sin embargo, en la región de Valparaíso se mantiene una ausencia llamativa en ese proceso de coordinación. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, ha sostenido encuentros con diputados, senadores, alcaldes y hasta concejales, pero aún no concreta una reunión con el gobernador regional, Rodrigo Mundaca.

Así lo confirmó el segundo en conversación con Puranoticia.cl, donde abordó tanto la falta de contacto como el complejo escenario de instalación del gabinete en la zona, señalando que "no me he reunido con él. Me imagino que tendremos tope de agenda, ustedes me ven, yo tengo una agenda muy intensa".

El Gobernador también se refirió al proceso de conformación del equipo regional, evidenciando retrasos y dificultades en distintos nombramientos. "Creo que la Seremi de Salud ya está, creo que aún hay cierta ambigüedad con respecto a la Seremi del Trabajo, creo el Seremi de Minería todavía no está. Ha sido difícil la constitución del Gabinete Regional. Han habido incongruencias con respecto a aquello", sostuvo.

Junto con recordar que a nivel nacional son casi 20 los secretarios regionales ministeriales (seremis) que han renunciado por distintas razones –incluidos dos en la región de Valparaíso–, Mundaca reiteró que "no he tenido la posibilidad de reunirme con el representante de Kast en el territorio. Yo creo que él tiene muchas dificultades. Espero que esas dificultades las pueda allanar de buena manera".

En esa línea, el jefe regional profundizó su mirada crítica respecto del despliegue del Ejecutivo en la zona, particularmente en lo relativo a la coordinación institucional, diciendo que "yo tengo una opinión crítica respecto de cómo se ha instalado Gabinete Regional, porque (...) gran parte de la inversión que requieren los distintos renglones del Gobierno dependen de los recursos del Gobierno Regional, que tiene recursos en vivienda, seguridad, salud, deporte, medio ambiente, agua, cultura, etc...".

"El Gobierno Regional incursiona en todos los quehaceres de la vida regional y pone recursos precisamente para mejorar la calidad de vida de las personas. Por tanto, uno esperaría que hubiera una respuesta más inmediata y más preferente de parte del representante de Kast. Pero bueno, las cosas son así...", complementó.

Finalmente, Mundaca marcó diferencias en cuanto al origen y rol de ambas autoridades, subrayando también en el doble triunfo electoral que tenido sobre Manuel Millones: "Yo soy una autoridad electa democráticamente y, por tanto, tenemos competencias distintas. Yo me debo a mi ciudadanía, me debo a quienes votaron por nosotros y también a quienes no votaron por nosotros, porque por eso ganamos las 38 comunas y por eso derrotamos en dos ocasiones al representante de Kast en el territorio, porque lo derrotamos el 2021 y lo derrotamos también el 2024. Por tanto, yo creo que él es una autoridad designada y espero que haga su trabajo".

Esta falta de coordinación entre autoridades resulta aún más llamativa considerando que no siempre existió esta distancia. Cuando Mundaca presidía el Gobierno Regional, Manuel Millones se desempeñaba como consejero regional, periodo en el que ambos mantenían cercanía y coincidencias en diversas materias, pese a pertenecer a sectores políticos distintos. Hoy, en tanto, ni siquiera han sostenido una reunión, evidenciando un quiebre en esa relación y dejando en relieve los desafíos de articulación institucional en una región que clama por la ejecución de políticas públicas.

PURANOTICIA