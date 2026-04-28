Giro en San Antonio: Servicio de Salud ratifica a Jeannette Vega como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña

La exministra de Desarrollo Social del Gobierno pasado, Jeannette Vega (PPD), seguirá "por el momento" en el cargo de subdirectora médica de gestión asistencial del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Ese fue el resultado de una visita al centro médico del director (s) del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), Juan Patricio Castro.

La autoridad (s) presentó al nuevo director del recinto hospitalario, el pediatra Christian Smith, quien asume el cargo de forma subrogante, tras la renuncia no voluntaria solicitada a Loreto Maturana

La directora destituida sostuvo que el jueves pasado Castro le hizo llegar una notificación en la que pone término a su contrato por pérdida de confianza y que disponía de 48 horas para aceptarla, plazo que venció este lunes. “Estuve dos horas esperando que me hicieran la resolución donde el cargo pasaba a ser declarado en vacancia. En ese intertanto, Castro manda a buscar a la doctora Vega y delante de mí la ratifica en el cargo”, relató Maturana.

La dirección del SSVSA confirmó que la exministra de Boric y subsecretaria de Salud en el primer Gobierno de Michelle Bachelet—especialista en medicina familiar— sigue como subdirectora médica “por el momento”.

Lotero Maturana nombró a Jeannette Vega —quien además fue directora de Fonasa durante la segunda administración Bachelet—, provocando consigo el conflicto que derivó en que se le solicitara la renuncia no voluntaria por pérdida de confianza.

Todo esto, luego que parlamentarios oficialistas recordaran el llamado que una asistente de Vega realizó al líder de la CAM, Héctor Llaitul, y sus declaraciones en las que calificaba de “presos políticos” a los detenidos por delitos durante el estallido.

El diputado Andrés Celis (RN), presidente de la comisión de Salud, tachó tal nombramiento de “político-ideológico” y su par Luis Sánchez (P. Republicano), de “descabellado”, calificándolos ambos de inconsulto con el Servicio de Salud, Redes Asistenciales y la ministra de Salud, May Chomali.

Mientras que el diputado Agustín Romero (Republicano) fue más allá en redes sociales: “Que se vaya Jeanette Vega y todos los médicos zurdos... y que les corten todos los contratos a las sociedades profesionales de esos zurdos”.

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