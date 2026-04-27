Giro en homicidio en Quillota: dueño de restaurante admite autoría tras acusar a tercero

Un giro clave tuvo la investigación por el homicidio de un joven de 26 años registrado durante el fin de semana en el cerro Mayaca de Quillota, luego que el propietario del local donde ocurrieron los hechos admitiera su participación en la agresión fatal.

El imputado, de 49 años, fue detenido por Carabineros y este lunes enfrentó su control de detención, instancia en la que se declaró legal su arresto. La Fiscalía solicitó ampliar su detención hasta el miércoles 29 de abril, cuando se realizará su formalización, a la espera de antecedentes como el informe de autopsia de la víctima.

El hecho se remonta a la madrugada del domingo 26 de abril, al interior de un restaurante ubicado en calle Porvenir, donde se habría originado una discusión. De acuerdo con los antecedentes recopilados, la víctima ingresó al recinto portando un fierro, lo que dio paso a un enfrentamiento con otra persona.

En medio de la riña, dicho elemento habría sido quitado y utilizado para golpear al joven en la cabeza en al menos dos ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. Su cuerpo fue hallado posteriormente por personal policial en el antejardín del inmueble.

Inicialmente, la investigación apuntó a un hombre de 61 años, quien fue detenido tras ser sindicado por el propio dueño del local como el autor del ataque. Sin embargo, durante su control de detención, el imputado entregó una versión distinta, asegurando que el verdadero agresor había sido el propietario del restaurante.

A partir de ese testimonio, y tras ubicar a un testigo que coincidió con dicha declaración, Carabineros y el Ministerio Público reorientaron las diligencias. Esto permitió descartar la responsabilidad del primer detenido, quien quedó en libertad.

Con estos nuevos antecedentes, la Fiscalía gestionó una orden de detención contra el dueño del local, además de una autorización judicial para el ingreso y registro del inmueble, ambas concedidas por el Juzgado de Garantía de Quillota.

Al momento de su detención, el hombre reconoció haber entregado una versión falsa previamente. Según expuso el fiscal Ulises Meneses en la audiencia, el imputado admitió su responsabilidad en la agresión que terminó con la vida del joven de 26 años, señalando que había actuado tras sentirse amenazado.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de ampliar la detención, fijando para el miércoles la audiencia en la que se le comunicarán los cargos, una vez que se cuente con los resultados del examen forense que permitirá precisar las circunstancias de la muerte.

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