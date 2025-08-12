Gigantesco socavón en zona residencial de Algarrobo genera pánico en la comunidad

Un nuevo socavón se produjo en la región de Valparaíso, esta vez en la zona norte de la comuna de Algarrobo. El fenómeno se generó a solo metros de un edificio de departamentos ubicado frente a la playa.

La remoción en masa, que alcanzó cerca de 100 metros de largo, se habría producido durante las últimas lluvias continuas en el sector de El Yeco.

La situación mantiene en estado de alerta y preocupación a los residentes de la zona, quienes temen que la estructura habitacional pueda ceder o que el socavón siga creciendo. Esto también representa un riesgo para quienes transitan por la playa.

Fernando Valencia, un vecino del sector, relató al matinal de Mega que “esto ocurrió con las últimas lluvias, llovió de forma continua, prácticamente sin detenerse”.

El residente señaló que, si bien, el edificio fue construido en 2020 y las primeras personas comenzaron a habitarlo en 2021, ya han ocurrido dos deslizamientos de tierras menores en la ladera del cerro. Sin embargo, este es el tercer evento, el cual, según Valencia, “viene siendo el más grande que ocurrió”.

A diferencia de otros incidentes en la Quinta Región, el residente aclaró que la zona afectada “es parte roca y parte tierra, no es parte dunar”.

Valencia también indicó que, mientras la empresa inmobiliaria se ha puesto en contacto con los vecinos, hasta el momento no han tenido una respuesta por parte de la Municipalidad de Algarrobo.

