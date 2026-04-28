Gigantesco incendio afecta a al menos 10 viviendas en la toma Yevide de San Felipe

Un incendio estructural de gran magnitud se encuentra en pleno desarrollo la mañana de este martes 28 de abril en la comuna de San Felipe, afectando a una decena de viviendas en la toma Yevide.

De acuerdo a información preliminar, la emergencia se inició minutos antes de las 7:00 horas y rápidamente se propagó entre las casas, debido a las condiciones propias del lugar. Al menos 10 inmuebles han resultado afectados por las llamas.

Voluntarios de Bomberos trabajan intensamente para contener el avance del fuego, mientras que personal de Carabineros realiza la evacuación de residentes y colabora en el despeje de las vías para facilitar el accionar de los equipos de emergencia.

La situación se mantiene en desarrollo y no se ha informado, por ahora, sobre personas lesionadas ni el origen del gigantesco siniestro en el Valle de Aconcagua.

PURANOTICIA