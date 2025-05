Gianni Rivera alega inocencia tras ser formalizado por estafa y afirma que denuncia por abuso sexual es "falsa y extorsiva"

Gianni Mauricio Rivera Foo, ex Gobernador Provincial de Marga Marga y actual Vicepresidente Nacional de la Democracia Cristiana (DC), fue formalizado este viernes 9 de mayo en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en calidad de autor del delito consumado y reiterado de estafa, ilícitos cometidos en el período comprendido entre los años 2020 y 2021, en contra de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

El tribunal porteño, liderado por la magistrada Ingrid Alvial Figueroa, rechazó la petición de la defensa para acceder a un acuerdo reparatorio con el establecimiento universitario y dejó a Rivera sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional por un plazo de cinco meses, tiempo fijado para que se desarrolle la investigación de esta causa.

En lo específico, la ex autoridad de Marga Marga, a través de su ex colaborador Franco Burgos, emitió 11 boletas de honorarios presuntamente irregulares a la universidad, por un monto que bordearía los 35 millones de pesos. Para ello, Rivera le habría pedido a Burgos las contraseñas de su cuenta en el Servicio de Impuestos Internos (SII); esto, con el objeto de emitir estas millonarias facturas falsas mientras el reconocido político regional ejercía como Director de Relaciones Institucionales.

Tras ser formalizado, Gianni Rivera Foo rompió el silencio y enfrentó a los medios de comunicación, a los que comenzó diciendo que "el Ministerio Público acordó investigar estos hechos y con la defensa vamos a colaborar en todo el proceso, ya que estamos convencidos que en todo este proceso va a quedar demostrado que no se ha cometido delito alguno". También precisó que "lo que se hizo es que se asume una responsabilidad de una desprolijidad en parte del equipo. Si lidero un equipo y cometen una desprolijidad, es quien lidera el equipo quien se responsabiliza".

Junto a asegurar que "no se ha cometido delito alguno" y que desconoce los motivos para emitir esas boletas, ya que "no son emitidas por mí", el militante de la Democracia Cristiana sostuvo que durante el proceso de la investigación "vamos a demostrar que no se cometió ningún delito" y que "todo lo que se hizo es lo correcto".

Considerando que las presuntas estafas sucedieron durante los años 2020 y 2021, parte de la investigación tiene que ver con el destino de los dineros supuestamente defraudados, recordando que Rivera por aquellos años fue candidato a Concejal por Viña del Mar. Ante la posibilidad que esos dineros se hubieran utilizado para su campaña, expresó que "si eso hubiera sido así, el fiscal (Claudio Rebeco) hubiera presentado una denuncia por financiamiento ilegal y no lo hizo porque no lo hay".

Si bien, Gianni Rivera asegura que es inocente y que no cometió delito alguno, surge la interrogante de por qué entonces restituyó los dineros presuntamente defraudados a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, equivalentes a casi $35 millones. Su respuesta fue que "yo asumo el error de la desprolijidad de un equipo que lidero y, como persona responsable, asumo esa desprolijidad como líder del equipo".

Luego, Rivera repitió varias veces que va a demostrar en la investigación en sede judicial que es inocentes de los cargos que se le imputan e insistió en que "nosotros hemos dicho que hay una desprolijidad en parte del equpo y yo asumo el error de la desprolijidad y aquello va a quedar demostrado en la investigación".

DENUNCIAS POR ABUSO SEXUAL

Franco Burgos, su ex colaborador y ex amigo, también denunció a Gianni Rivera por abuso sexual. En ese sentido, aseguró a The Clinic que el primer caso sexual lo presenció durante la campaña de Rivera a la Alcaldía de Villa Alemana, donde vio cómo una mujer le practicaba sexo oral al ex Gobernador mientras Burgos conducía su automóvil. El segundo episodio dice relación con la invitación de Rivera a Burgos para masturbarse juntos, situación que habría ocurrido en sus casas en Viña del Mar y en Villa Alemana. El tercer episodio ocurrió en el Casino de Viña donde, tras emborracharse, el DC le habría tocado sus partes íntimas a Burgos, además de intentar besarlo.

Frente a estos hechos, el imputado afirmó que "esas denuncias, primero, son falsas y también fueron extorsivas y, además, calumniosas". Por ello, adelantó que le pidió al equipo jurídico que lidera el abogado y ex fiscal regional, Pablo Gómez, "que presentemos las acciones legales y vamos a llegar hasta el fondo. No porque una persona cualquiera venga a decir aquello va a poder mantenerlo. Lo importante es que cuando uno tenga una denuncia como esa sea responsable y pueda asumir como tal. No se puede llegar y ventilar una denuncia al voleo de manera tan fácil e irresponsable".

Luego, apuntó a Franco Burgos señalando que "personas que tienen problemas judiciales permanentes no pueden pretender aparecer como las personas correctas que son. Los medios de comunicación tienen que ser responsables también cuando toman entrevistas a personas que tienen procesos legales vigentes y han sido condenados por la justicia; personas que tienen antecedentes graves con la justicia y vienen acá acusando a cualquier persona. Eso no puede ser, no lo vamos a aceptar y por eso vamos a colocar la denuncia, tanto por extorsión como por denuncia calumniosa".

Finalmente dijo que "esos antecedentes ustedes los verán. Yo creo que es importante que ustedes cuando entrevisten a alguien, creo que es bueno saber quién es la persona y si tiene una denuncia que sea capaz de sostenerla. Hay personas que tienen flashes, que se acuerdan 10 años después cuando algo no le parece, además son denuncias débiles, denuncias falaces y que son muy poco claras. De verdad, no solamente de bajeza, una poca hombría y además una irresponsabilidad gigante".

MILITANCIA EN LA DC

Cabe hacer presente que producto de esta causa, Gianni Rivera Foo solicitó la suspensión a su militancia en la DC, descartando que haya sido una decisión del partido: "Cuando a una persona la investigan tiene que alejarse para no poder mezclar a la institución. Yo le tengo un gran cariño al partido. El objeto de la investigación soy yo y no corresponde que se mezcle al partido en algo que no tiene nada que ver y en una acusación injusta que yo recibí", sentenció la ex autoridad provincial.

