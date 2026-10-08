Gerente peruano de Refinería Aconcagua renuncia a Enap y regresará a su país en medio de polémica ambiental en planta de Concón

La Refinería Aconcagua de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) atraviesa un período de especial escrutinio luego de que la propia compañía con sede en la comuna de Concón detectara inconsistencias en información reportada a la autoridad ambiental y posibles incumplimientos vinculados a las obligaciones establecidas para sus emisiones de dióxido de azufre y la eficiencia en la recuperación de azufre.

Los graves antecedentes detectados fueron puestos a disposición de la Superintendencia del Medio Ambiente y del Ministerio Público, mientras que el directorio de la estatal instruyó acciones legales contra quienes resulten responsables.

En medio de este escenario se encuentra Jorge Reynaldo Alméstar Mauricio, ingeniero peruano que asumió en febrero de 2025 como gerente de Refinería Aconcagua, pero que 20 meses después –en octubre de 2026– la dejará.

Según informó Radio Biobío, el profesional oriundo del país vecino presentó su renuncia, la cual se materializará el próximo 23 de octubre, retornando a Lima para continuar allí su carrera laboral. Enap agradeció al gerente su "profesionalismo y compromiso" y le deseó "éxito en la nueva posición que asumirá en Perú".

La estatal informó, además, que la conducción de Refinería Aconcagua quedará, de manera interina, en manos de Roberto Preau, quien asumirá "de forma interina y con dedicación exclusiva" el cargo. En paralelo, Gonzalo Cáceres se desempeñará como gerente de Excelencia Operacional, función que ejercerá en Concón junto con las responsabilidades que actualmente mantiene en la empresa estatal.

Cabe recordar que antes de llegar a nuestro país, Jorge Alméstar desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en la empresa Petróleos del Perú (Petroperú), donde ocupó cargos de responsabilidad en el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara y, posteriormente, ejerció como gerente de dicha refinería.

Su paso por la estatal peruana también quedó marcado por antecedentes que fueron revelados anteriormente por Puranoticia.cl: aparece entre las personas respecto de las cuales la Contraloría peruana determinó presuntas responsabilidades civiles y administrativas y, además, figura en registros oficiales de Perú con una sanción disciplinaria que derivó en su destitución de Petroperú.

Ahora, con su regreso a Perú ya confirmado por la Empresa Nacional del Petróleo, queda pendiente conocer cuál será la nueva posición laboral que asumirá el ingeniero en su país, mientras en Chile continúa el proceso de revisión de los hechos que mantienen bajo escrutinio a la Refinería Aconcagua de Concón.

PURANOTICIA