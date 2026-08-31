Gerente peruano de Enap bajo la lupa: diputado Javier Olivares pide explicar su contratación en refinería de Concón

Un reportaje publicado por Puranoticia.cl terminó derivando en una acción de fiscalización respecto de la contratación del actual gerente de la Refinería Aconcagua de Enap, en Concón: el ingeniero peruano Jorge Reynaldo Alméstar Mauricio.

El pasado jueves 27 de agosto, este medio de comunicación dio a conocer una serie de antecedentes sobre la trayectoria profesional del ejecutivo y su paso por Petróleos del Perú (Petroperú), donde ocupó cargos de responsabilidad vinculados al Proyecto de Modernización de la Refinería Talara.

Tras dicha publicación, el diputado Javier Olivares presentó un oficio dirigido a Enap para que la empresa estatal entregue antecedentes sobre el proceso mediante el cual Alméstar llegó a la gerencia de la refinería ubicada en Concón, además de aclarar si conocía los antecedentes que registra el profesional en su país.

De acuerdo con el documento, Alméstar se desempeña como gerente de la Refinería Aconcagua desde febrero de 2025. Previamente, ejerció como gerente del Proyecto Refinería Talara y posteriormente como gerente de Refinería Talara, en el marco del proyecto de modernización de dicha instalación.

AUDITORÍA EN PERÚ

Uno de los antecedentes que motivó el requerimiento parlamentario corresponde a una auditoría de la Contraloría General de la República del Perú sobre el proceso de contratación de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del proyecto de modernización de la Refinería Talara.

Según los antecedentes citados por el legislador del Partido de la Gente (PDG), dicha revisión detectó un retraso superior a tres años en el cronograma y un perjuicio económico calculado en US$ 269 millones.

El documento agrega que la auditoría determinó presuntas responsabilidades civiles y administrativas respecto de funcionarios vinculados al proyecto, entre ellos Jorge Reynaldo Alméstar.

A esto se suma que, según expone el diputado en base a la nota de Puranoticia.cl, el ejecutivo figura en el Registro de Personas con Inhabilitaciones de Perú, con fecha de término el 22 de diciembre de 2026 y con Petroperú como entidad registradora.

Asimismo, señala que Alméstar aparece en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles de Perú, donde registra una sanción disciplinaria vigente que derivó en su destitución de la empresa estatal peruana.

¿QUÉ SABÍA ENAP?

A partir de estos antecedentes, Olivares busca determinar si la estatal chilena conocía la situación del ejecutivo cuando fue contratado. Por ello, solicitó que la Empresa Nacional del Petróleo informe cuándo tomó conocimiento de la auditoría peruana y de las presuntas responsabilidades atribuidas a Alméstar.

También pidió precisar si la empresa conocía su inscripción en los registros de inhabilitaciones y sanciones de Perú y, en caso afirmativo, cuándo y por qué medio tuvo acceso a esa información.

Otro de los puntos centrales del oficio apunta directamente al sistema de contratación de la estatal. El periodista de profesión pidió saber si Enap cuenta con protocolos para verificar antecedentes profesionales y disciplinarios en el país de origen de ejecutivos extranjeros y si dichos mecanismos fueron aplicados en este caso.

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN

Olivares también requirió que Enap remita todos los antecedentes relacionados con la contratación de Alméstar, incluyendo el procedimiento de selección, los documentos utilizados para sustentar la decisión y las instancias internas que aprobaron su incorporación.

La fiscalización busca establecer, de esta manera, cómo se evaluó la trayectoria del profesional peruano antes de su llegada a la principal refinería de la estatal en la zona central de Chile.

Pero el requerimiento del parlamentario PDG va más allá de conocer el proceso de contratación. Y es que Olivares pidió expresamente que Enap informe si actualmente evalúa adoptar alguna medida respecto de la continuidad de Alméstar en su cargo, considerando los antecedentes expuestos en el oficio.

Cabe hacer presente que los antecedentes contenidos en el requerimiento del diputado Javier Olivares corresponden a los que el parlamentario solicita esclarecer y no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad respecto del ejecutivo. De esta manera, será Enap la que deberá explicar qué antecedentes consideró al momento de contratar a su gerente y qué conocimiento tenía de su situación en Perú.

PURANOTICIA