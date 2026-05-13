Gerente de EFE Valparaíso adelanta el paso a paso de la esperada llegada del metrotrén hasta Quillota, La Cruz y La Calera

La esperada extensión del servicio ferroviario hacia La Calera dio un paso decisivo luego que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso aprobara de manera unánime la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto que conectará también a Quillota y La Cruz. El hito permite que la iniciativa siga avanzando en su tramitación y consolida uno de los proyectos de infraestructura más esperados por los habitantes de la provincia de Quillota, quienes ven en esta obra una alternativa concreta para mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado hacia el Gran Valparaíso.

La aprobación ambiental obtenida este martes 12 de mayo marca un punto de inflexión para el proyecto impulsado por EFE Valparaíso, ya que despeja una de las etapas más complejas del proceso y abre la puerta a nuevas gestiones administrativas, técnicas y financieras. La iniciativa contempla la extensión del actual servicio desde Limache hacia Quillota, La Cruz y La Calera, permitiendo que, de cumplirse los plazos proyectados, los primeros trenes puedan llegar a la provincia durante el año 2030.

Sobre este importante avance, el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, reconoció a Puranoticia.cl la satisfacción que dejó la votación, señalando que la sensación fue comparable a un título académico: "Es fruto de un esfuerzo de varios años que hizo todo el equipo, principalmente técnico y ambiental de esta empresa. Mucho trabajo, mucha colaboración con los equipos técnicos, también de los municipios, de la Seremi, de las distintos servicios públicos, para poder lograr la RCA favorable".

El ejecutivo recalcó además que este pronunciamiento favorable representa mucho más que un trámite administrativo, ya que entrega certeza para continuar con las siguientes fases del proyecto. En ese sentido, destacó que "es un paso relevante tener esta luz verde desde el punto de vista medioambiental, que sabemos que cuesta tanto poder sacar ese hito de la RCA y con eso poder avanzar a pasos más firmes en las siguientes etapas. Ahora la conversación y las gestiones están en un escalón mucho más arriba en términos de que ya contamos con una aprobación ambiental".

PRÓXIMOS PASOS

Con la aprobación en mano, ahora el foco de la empresa estatal estará puesto en completar la ingeniería de detalle, avanzar en las obras previas y asegurar el financiamiento que permita concretar la ejecución del ansiado proyecto. Todo esto forma parte del cronograma que proyecta el inicio de operaciones para el año 2030 –al menos hacia la comuna de Quillota–, aunque antes se deberán cumplir una serie de etapas preparatorias clave para evitar contratiempos durante la construcción.

Respecto a lo que ocurrirá durante este año, Saavedra explicó que "lo que se activa ahora es empezar algunas licitaciones en relación a algunas obras preliminares que son necesarias para la ejecución. Lo que no queremos es que iniciemos obras y quedemos detenidos por hallazgos arqueológicos o porque encontramos una tubería. Entonces, lo que viene ahora son los procesos de licitación, los procesos previos a la ejecución, que tiene que ver con modificaciones de servicios, gestiones con las empresas de servicio, realizar todas las actividades de rescates arqueológicos previos que son necesarios antes de meter una pala para la construcción propiamente tal".

A la par de esos trabajos, también deberán gestionarse diversos permisos sectoriales, coordinaciones con municipios y la planificación de eventuales desvíos de tránsito, especialmente en zonas donde se intervendrán cruces viales y pasos ferroviarios. Todo ello se realizará en paralelo con la finalización de la ingeniería de detalle, cuyo cierre se espera para fines de este año o inicios del próximo, de manera de contar con los paquetes de licitación necesarios para la futura construcción.

INICIO DE OBRAS

Otro de los aspectos fundamentales del proceso corresponde a las expropiaciones y la toma de posesión de terrenos que serán utilizados para estaciones e infraestructura complementaria. Sobre esta materia, el gerente general de EFE Valparaíso indicó a Puranoticia.cl que se busca "que no se construyan edificios o grandes proyectos en esos terrenos, que ya están resguardados; entonces se cierran los decretos expropiatorios y, por lo tanto, durante el segundo semestre debiera empezar la toma de posesión material de estos terrenos. Con ello aseguramos los terrenos, sobre todo en las estaciones, para poder avanzar el próximo año propiamente con obras".

En relación con el inicio de la ejecución de la obra principal, el representante de la empresa estatal planteó un horizonte más realista para el comienzo de faenas, considerando que aún quedan procesos técnicos y administrativos por resolver. En ese marco, sostuvo que "esperaría con mayor seguridad que iniciemos el segundo semestre de 2027. Es un poco más realista eso, sobre todo entendiendo que van a haber procesos de licitación. Todo depende de cómo avancemos con las obras previas, con los hallazgos arqueológicos y las modificaciones de servicio, pero nuestra intención es que en el segundo semestre de 2027 iniciemos algunas obras de ejecución".

En cuanto a la duración de esas obras, Saavedra explicó que el tiempo de ejecución variará según la complejidad de cada tramo y la intervención requerida en distintos puntos del trazado. En esa línea, subrayó que "es variable porque algunas obras pueden demorarse un poco más, algunas un poco menos. Yo creo que es fundamental que podamos trabajar en este plan de obras muy de la mano con los municipios. En este diálogo que tuvimos en el proceso de evaluación ambiental, vamos a intervenir los pasos vehiculares, entonces eso tiene que ser muy coordinado y planificado".

NUEVOS TRENES Y RECORRIDOS

Un punto especialmente relevante para la materialización del proyecto será la adquisición del nuevo material rodante, ya que la extensión del servicio obligará a contar con más trenes para cubrir la nueva demanda operacional entre Valparaíso y La Calera. Sobre ello, Saavedra explicó que "la ingeniería de detalle tiene que entregar las especificaciones técnicas y la modalidad de compra, por lo tanto, el proceso de licitación debiera iniciarse a finales del año 2027. Eso genera un proceso importante con distintos proveedores que tienen que cumplir las especificaciones que se requieren para este proyecto y luego viene la etapa de fabricación, traslado y puesta en marcha".

Finalmente, el gerente general adelantó que la futura operación ferroviaria mantendrá una lógica similar a la que actualmente funciona en el servicio Metro Valparaíso, con recorridos largos y cortos que se intercalarán para mejorar la frecuencia. Al respecto, explicó que "en el caso de La Calera, cuando tengamos la extensión, lo más probable es que también va a ser así. Es decir, van a haber algunos trenes que van a hacer el tramo largo, desde La Calera a Puerto, y también van a haber algunos trenes que van a hacer tramos cortos. Con eso vamos a ir intercalando la frecuencia".

De esta manera, el proyecto ferroviario entra en una nueva etapa tras obtener su aprobación ambiental, consolidando un avance largamente esperado por la comunidad de la provincia de Quillota. Y aunque aún restan procesos técnicos, licitaciones y coordinaciones institucionales relevantes, el visto bueno de la RCA deja al proyecto en una posición clave para iniciar su fase preparatoria y acercarse a la meta de reactivar la conexión ferroviaria hacia la comuna de La Calera en la próxima década.

PURANOTICIA