Inauguran obras de recuperación del borde costero de Algarrobo tras daños por marejadas

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto al alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, encabezó la inauguración de las obras de emergencia del borde costero, una intervención impulsada por el MOP, que permitió recuperar la infraestructura dañada por las marejadas de diciembre de 2024.

La actividad marcó la entrega oficial de una de los proyectos más relevantes ejecutados el último año en el borde costero de la región de Valparaíso, permitiendo restituir la conectividad peatonal, mejorar las condiciones de seguridad del sector y recuperar un espacio fundamental para el desarrollo turístico, comercial y social.

La iniciativa consideró la reconstrucción de infraestructura dañada, reposición de pavimentos, recuperación de rellenos estructurales, alumbrado público, mobiliario urbano y obras de protección costera, mejorando significativamente las condiciones de seguridad y resiliencia del borde costero.

El biministro Louis de Grange destacó que "estas marejadas destruyeron más de 100 metros de borde costero, que era usado no solo por las personas que habitan, sino también por el comercio. Obligó a las autoridades locales, en una gestión muy diligente junto al Ministerio de Obras Públicas, a recuperar este espacio en menos de 300 días. No solo se reconstruyó lo que se destruyó, sino que se recuperó un espacio público con mucho mejor estándar, que mejora la calidad de vida de las personas".

Por su parte, el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, valoró que "este proyecto definitivo hoy día viene a reactivar la economía de nuestra comuna de Algarrobo. Más de 300 familias desesperanzadas, 300 días que duró esta obra, nosotros trabajamos con ellos durante todo este tiempo, los acompañamos. Este borde costero hoy día es esperanza. Cuando somos capaces de trabajar junto al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Obras Portuarias, a los profesionales, a los concejales, este es el resultado que hoy día tenemos".

La recuperación del sector también fue destacada por los emprendedores del borde costero. Su vocera, Liliana Padilla, sostuvo que "pasamos un año con este cierre, donde tuvimos que ser súper resilientes, y verlo ahora ya terminado, que está lindo, que podemos trabajar, solo me queda darle agradecimiento a todas las autoridades, a nuestro alcalde, concejales, emprendedores que nos unimos".

PURANOTICIA