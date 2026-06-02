Investigan origen de olores similares a gas que alertaron a vecinos de Papudo

Con el objetivo de abordar los episodios de olores asociados a hidrocarburos percibidos en distintos sectores de Papudo, se reunieron representantes del Municipio y de la empresa sanitaria Esval.

La cita tuvo como propósito analizar los eventos registrados los días jueves 28 y sábado 30 de mayo, jornadas en que vecinos reportaron la presencia de olores similares a gas provenientes del sistema de alcantarillado en diversos puntos del balneario.

Durante el encuentro, representantes de Esval informaron que, desde la primera alerta recibida el jueves, equipos técnicos de la compañía han desarrollado inspecciones y monitoreos para determinar el origen de la situación. Pero, hasta ahora no se han detectado anomalías en los procesos ni en la operación de sus instalaciones.

Victor Pimentel, subgerente de Zona Litoral Norte, anunció “la ejecución de una serie de medidas preventivas orientadas a descartar posibles focos asociados a las emanaciones". Entre ellas se encuentra la limpieza de la red de alcantarillado, la mantención de cámaras desgrasadoras en establecimientos educacionales que cuentan con servicio de alimentación y la limpieza de la planta elevadora.

Por su parte, desde el Municipio de Papudo, Balther López, director de Gestión del Riesgo de Desastres, comprometió una coordinación permanente con Esval para responder de manera oportuna a eventuales nuevos episodios. La medida permitirá realizar muestreos y evaluaciones en terreno de forma inmediata, para identificar el agente responsable de las emanaciones y adoptar las acciones que correspondan.

“Continuaremos monitoreando la situación junto a los organismos competentes, reforzando las coordinaciones necesarias para resguardar la tranquilidad y seguridad de la comunidad, mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen de los olores reportados”, señaló.

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