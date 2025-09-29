General Patricia Vásquez fue confirmada un año más como Jefa de la Zona de Carabineros Valparaíso: "Muy contenta"

A través del Ministerio de Seguridad Pública, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, aprobó la conformación del Alto Mando 2026 de Carabineros de Chile.

De esta manera, la institución uniformada seguirá encabezada por el general director Marcelo Araya; mientras que en la Quinta Región, la general Patricia Vásquez Muñoz continuará liderando como Jefe de la Zona de Carabineros Valparaíso.

La oficial, con 34 años de servicio en la policía, asumió en noviembre de 2024 como Jefe de Zona, marcando un hito como la primera mujer en liderar el mando de Carabineros a nivel regional.

Sobre esta confirmación en el cargo, la jefe de Zona expresó estar “muy contenta de permanecer en esta hermosa región, ya que para mí continuar un año más significa renovar el compromiso de velar por la seguridad regional y de seguir trabajando con los vecinos, con las municipalidades y con las autoridades regionales, en pos de la prevención".

Vásquez finalizó sus palabras agradeciendo "la confianza que la institución ha depositado en mí para continuar liderando a los hombres y mujeres carabineros que trabajan arduamente en esta zona para velar por el resguardo y la tranquilidad de todos sus habitantes. Continuaremos trabajando con compromiso y vocación durante el año 2026".

