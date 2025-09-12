Gendarmes protestan en la cárcel de Valparaíso tras dos casos de suicidio en menos de 10 días: exigen apoyo en salud mental

La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, en su bajada provincial de Valparaíso, convocó a una manifestación pública, a raíz de la grave crisis que enfrentan los gendarmes en la región de Valparaíso y en todo el territorio nacional.

Los trabajadores indicaron que en menos de 10 días han perdido a dos compañeros de labores por suicidios, lo que refleja una alarmante tasa de fallecimientos.

"Evidencia la precariedad en la que desarrollamos nuestras funciones y la falta de apoyo integral en materias psicológicas y sociales", indicaron los funcionarios.

Los dirigentes y representantes de los funcionarios exigieron a las autoridades del Estado, al Ministerio de Justicia y a la Dirección Nacional de Gendarmería, "acciones urgentes y concretas que aseguren el bienestar de quienes cumplen labores penitenciarias, muchas veces bajo condiciones extremas y de alta presión emocional".

Así es como este viernes se llevó a cabo una concentración en la puerta principal del Complejo Penitenciario de Valparaíso, donde indicaron que "levantamos un grito de dolor y esperanza, clamando por apoyo real, programas efectivos de salud mental y medidas de prevención que eviten más pérdidas irreparables en nuestra institución".

"Este llamado no es sólo por nosotros, sino por nuestras familias y por toda la sociedad que necesita un sistema penitenciario fuerte, pero también humano", sentenció la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios.

(Imagen de referencia)

