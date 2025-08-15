Gendarmería remueve a mandos del penal de Valparaíso tras fuga de reos

Tras la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, el director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, informó una serie de medidas inmediatas dentro de la institución.

Como parte del sumario administrativo, se decidió la remoción y reubicación del coronel a cargo del recinto, del teniente coronel que ejercía como jefe de operaciones y del mayor responsable de la zona donde ocurrió la evasión. Según Pérez, estas acciones se adoptaron “al margen de la evaluación inmediata de medidas de mayor intensidad”.

Los reclusos, condenados por homicidio, cortaron los barrotes de su celda junto a un cuarto interno que no se unió a la fuga. Posteriormente, escaparon por un cable de acero sujeto al techo del módulo 105 y conectado al chasis de un vehículo que los esperaba fuera del penal.

Pérez también abordó las deficiencias en la segmentación de internos, punto previamente reconocido por el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz. “Es materia de investigación que internos de alto compromiso delictual… llegaron a estar en el mismo lugar durante el periodo de interés”, afirmó, señalando que se revisará en detalle la dinámica interna del recinto.

El director (s) destacó que el penal ha experimentado “una mejora ostensible en materia de tecnovigilancia”, pero recordó que se trata de un establecimiento “de alta complejidad” con más de tres mil reclusos “de un perfil muy complejo, población muy violenta y activa”. Agregó que el desafío es permanente y exige “estar doblemente atentos… empleando bien las herramientas tecnológicas y poniendo freno oportuno a eventos indeseados y perniciosos para la seguridad del recinto”.

