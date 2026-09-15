Gendarmería refuerza la seguridad durante Fiestas Patrias en cárceles de la región de Valparaíso: van 86 allanamientos en septiembre

Con el propósito de reforzar la seguridad al interior de los establecimientos penitenciarios durante las celebraciones de Fiestas Patrias, Gendarmería ha implementado un amplio plan en la región de Valparaíso.

La estrategia considera el aumento de procedimientos de registro y allanamiento, además de reforzar el personal destinado a labores operativas. A estas se suman otras medidas para prevenir posibles hechos que alteren el orden interno de las unidades.

El plan busca resguardar la seguridad penitenciaria en la región de Valparaíso, especialmente durante fechas de alta concurrencia de visitas, donde históricamente se incrementan los intentos por vulnerar los controles establecidos.

En este contexto, en lo que va corrido del mes se han efectuado 86 procedimientos de registro y allanamiento en distintos recintos penales de la Quinta Región.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, explicó que "todos los años en fechas de contingencia –septiembre es una de ellas– se efectúa una serie de procedimientos de registro de allanamiento yperfilamiento de posibles amenazas a la seguridad. Aumenta también la cantidad de refuerzos de personal en las horas y puntos estratégicos en las unidades, por ende se fortalece la seguridad en estas fechas”.

Consultado respecto a la fecha de implementación de este plan, detalló que “comenzó el día 1 de septiembre y se encuentra en desarrollo”, agregando que “el personal que cumple labores administrativas pasa a cumplir labores más operativas en el ámbito penitenciario. Constituye lo que nosotros llamamos refuerzo de personal, todo con la finalidad de favorecer la seguridad de los establecimientos penitenciarios”.

Entre estas labores a efectuar por el personal de refuerzo se encuentran: apoyo en perímetro interno y externo de las unidades penales, realización de rondas diurnas y nocturnas, refuerzo en puerta de acceso y áreas de seguridad, revisión de encomiendas, entre otras que materializan los funcionarios de la institución.

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