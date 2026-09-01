Gendarmería intensifica allanamientos en cárceles de la región de Valparaíso y reporta caída en incautaciones de celulares y armas

Durante los primeros ocho meses de 2026, Gendarmería ha realizado 1.262 procedimientos de registro y allanamiento en los establecimientos penitenciarios de la región de Valparaíso. Estas intervenciones forman parte de un trabajo operativo y preventivo que ha permitido incautar una serie de elementos prohibidos, evitándose así posibles hechos violentos y manteniendo el control de las unidades penales.

A igual fecha del año 2025, la institución había efectuado 953 procedimientos de este tipo. Esto significa que se ha conseguido un incremento del 32,5% durante estos primeros ocho meses del año. De hecho, tan solo la semana pasada, la institución uniformada efectuó 57 allanamientos en las cárceles de la Quinta Región.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, destacó que "dentro de este año hemos superado los 1.200 allanamientos, 1.262 para ser más específicos. Esto da cuenta de la acción operativa que ha desplegado Gendarmería a lo largo de sus establecimientos penitenciarios en la región de Valparaíso y al cumplimiento de las tareas que contempla el Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026. Este aumento se traduce en una mayor acción institucional en la prevención y control de la población penal y permite evitar hecho de violencia que pongan en riesgo el control de las unidades penales”.

De igual manera, el coronel Torres resaltó que "la política de seguridad que estamos aplicando y que, entre otros factores, contempla el aumento en la cantidad de procedimientos de registro y allanamientos, está dando los resultados esperados. La constante realización de estos procedimientos tiene un componente disuasivo para la población penal, pero también para quienes intentar ingresar elementos prohibidos durante las visitas o encomiendas. Esto es el resultado de una estrategia preventiva más efectiva y que también ha permitido una disminución sustantiva de los lanzamientos de objetos desde el exterior hacia el interior de las unidades penales”.

Durante los primeros ocho meses del 2025 se requisaron 1.566 teléfonos celulares y actualmente la cifra es de 1.363, mientras que en la armas cortopunzantes de fabricación artesanal se pasó de 6.692 a 5.225.

En ese sentido, se informó que los “pelotazos” desde el exterior de las unidades penales han tenido un significativo decrecimiento, alcanzando una reducción de más del 50% respecto a igual fecha del pasado año. Esto obedece a una serie de factores, siendo los principales la mejora en tecnológica de las unidades penales y el trabajo conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Esto último ha permitido la detención de personas que se dedicaban a cometer estos ilícitos.

Cabe hacer presente que en agosto se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.834, normativa que sanciona penalmente a quienes lancen, ingresen o intenten introducir objetos hacia el interior de recintos penitenciarios por vías no habilitadas.

PURANOTICIA