Gendarmería inicia sumario en cárcel de San Antonio tras detectar una serie de "observaciones" durante inspección

Gendarmería informó que se tomaron medidas en la cárcel de San Antonio tras detectar una serie de “observaciones” en el marco de una ronda de inspección realizada el fin de semana.

Debido a esto, se habría iniciado un sumario, a la vez que funcionarios habrían sido suspendidos mientras se realice la investigación.

La supervisión, liderada por el director nacional de la institución, Rubén Pérez, se llevó a cabo entre el sábado y domingo en distintas unidades penales y destacamentos de tribunales de la región de Valparaíso, entre ellos el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio.

Según señalaron desde Gendarmería a través de un comunicado, “en su recorrido se reforzaron instrucciones y se levantaron observaciones, las que fueron entregadas a la autoridad regional para adoptar las acciones que corresponden”.

Desde el organismo, además detallaron que “el Subdepartamento de Servicios Especializados, dependiente del Departamento de Seguridad Penitenciaria, efectuó un procedimiento de registro y allanamiento en el recinto penal, luego de que durante la mañana del domingo 15 de febrero se detectara el lanzamiento de un arma de fuego, munición y droga desde el exterior”.

Cabe señalar que en la ocasión, se logró la incautación de diferentes elementos prohibidos.

Con el fin de evitar futuros hechos de violencia, desde Gendarmería implementaron el "Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026", a la vez que reiteraron “es clave el cumplimiento riguroso de las responsabilidades asignadas al personal, reforzando la capacidad de vigilancia y gestión del riesgo”.

