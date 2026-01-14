Gendarmería incauta armas, drogas y celulares tras allanamientos en cárceles de Valparaíso, Quillota y Casablanca

En cárceles de todo el país se efectuaron procedimientos de registro y allanamientos, con el objetivo de reforzar la seguridad de la población penal y funcionarios de Gendarmería, donde a nivel regional fueron tres las unidades penales intervenidas.

Los procedimientos en los establecimientos penitenciarios de Valparaíso, Quillota y Casablanca implicaron la inspección de las dependencias habitadas por 646 personas privadas de libertad y el actuar de 160 gendarmes.

Los allanamientos permitieron incautar una serie de elementos prohibidos por la administración penitenciaria, entre ellos 64 armas blancas de fabricación artesanal, 35 celulares, dos bolsas con una sustancia vegetal color verde y 55 envoltorios de papel con, aparentemente, cannabis sativa y clorhidrato de cocaína.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, destacó que "la importancia radica en fortalecer los aspectos de seguridad de los distintos recintos penitenciarios de la región. Estos allanamientos tienen por finalidad detectar cualquier elemento prohibido que exista en las dependencias. Esto forma parte del Plan Nacional de Registro y Allanamiento. Existe un plan nacional y un plan local, el cual se ejecuta de acuerdo a los tiempos de cada planificación".

Respecto al plan regional, el coronel Torres detalló que parte de esta consiste “en establecer un calendario de registro y allanamientos con las finalidades de neutralizar cualquier aspecto nocivo para la seguridad de los establecimientos. Existen los procedimientos de registro de allanamientos planificados y los extraordinarios, que (se efectúan) en cualquier momento y ante contingencia que tengamos en los recintos penitenciarios de la región".

También se destacó el balance que se realizó del Plan Preventivo de Seguridad que se implementó en toda la región con motivo de las fiestas de fin de año. Este permitió que no se registraran eventos que pusieran en riesgo la seguridad penitenciaria.

PURANOTICIA