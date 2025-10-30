Gendarmería implementa plan preventivo de incendios en la cárcel de Valparaíso

En agosto, y con el objetivo de prevenir posibles focos de incendio, comenzaron los trabajos de desmalezamiento en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, obras llevadas adelante por los centros de educación y trabajo existentes en la unidad penal, que se verán reforzadas con el trabajo de personal de Conaf y del Municipio porteño.

La construcción de cortafuegos y desmalezado de la totalidad del perímetro de la unidad contará con maquinarias y personal de Conaf y la Municipalidad de Valparaíso.

Tres de las 10 áreas de intervención ya se encuentran desmalezadas; esto producto, del trabajo de una cuadrilla compuesta por usuarios del Centro de Educación y Trabajo La Pólvora (CET) y gendarmes de la misma unidad. De igual forma, internos del CET cerrado trabajaron en el desbroce de zonas aledañas a puestos de vigilancia.

La seremi de Justicia, Paula Gutiérrez, señaló que "hemos llevado a cabo procesos de prevención de incendios forestales en el perímetro de las unidades penales, tanto dentro de los terrenos que administra Gendarmería como en su exterior. En ese contexto, la labor de coordinación, en conjunto con la Delegación Presidencial Regional, es vital con el objeto de que cada uno de los servicios públicos pueda llevar a cabo de manera eficiente y eficaz, la labor de prevención para cautelar a las personas privadas de libertad y a los funcionarios de Gendarmería que llevan a cabo sus labores".

Por su parte, el sargento segundo Rodrigo Escárate, integrante del área de emergencias penitenciarias de Gendarmería, indicó que "las medidas concretas consisten en generar un despeje del material combustible que se encuentra alrededor del Complejo Penitenciario. Esto se realizará en conjunto de servicios externos, quienes van a facilitar maquinaria pesada y recursos humanos para realizar el despeje del área”.

Respecto a los trabajos realizados a fines del año 2024, explicó que "en el periodo 2024-2025 efectivamente se generó un trabajo preventivo, los resultados fueron bastante positivos, ya que no sufrimos ningún tipo de riesgo, tanto en el perímetro interno como externo del Complejo Penitenciario, considerando además que tuvimos una época forestal alta, de altriesgo y con altas temperaturas. Debido al despeje que se realizó en ese momento, no nos vimos en riesgo de algún incendio forestal en el sector”.

