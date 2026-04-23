Gendarmería descarta intervención de terceras personas en muerte del imputado por el brutal doble parricidio de San Antonio

Gendarmería se refirió al fallecimiento del sujeto de 25 años imputado por el doble parricidio ocurrido en Llolleo, quien fue encontrado sin vida al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Antonio.

A través de un comunicado, la Dirección Regional de Valparaíso informó que “lamenta informar el deceso de una persona privada de libertad en calidad de imputada, quien por circunstancias que se encuentran en investigación, falleció anoche (miércoles 22 de abril) en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio”.

En esa línea, precisaron que, de manera preliminar, “se determinó que no hay intervención de terceros en la muerte del interno”.

El hecho se registró cuando el imputado –identificado como Esteban Andrés Jeria Soza– fue hallado al interior de una celda de aislamiento preventivo, sin signos vitales.

Según los antecedentes conocidos respecto al tema, el interno habría utilizado una prenda de vestir para provocar su fallecimiento.

Tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso al Ministerio Público, que instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI.

Desde la Fiscalía, en tanto, se indicó que la causa probable de muerte corresponde a una asfixia por ahorcamiento de tipo suicida.

Gendarmería agregó que “la institución penitenciaria puso de inmediato los antecedentes a disposición del Ministerio Público, además de instruir los procedimientos correspondientes", para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, manifestaron que equipos psicosociales tomaron contacto con la familia del fallecido para brindar el apoyo que se requiera frente a lo sucedido.

Cabe recordar que el imputado de 25 años se encontraba en prisión preventiva a la espera de su formalización, luego de haber sido detenido durante la madrugada del miércoles 22 de abril tras confesar el asesinato de sus padres al interior de su domicilio en la localidad de Llolleo Alto, en la comuna de San Antonio.

El caso había generado conmoción en la zona, luego que las víctimas fueran encontradas sin vida con múltiples heridas cortopunzantes. Ahora, la investigación se centra en esclarecer las circunstancias del fallecimiento del imputado bajo custodia de una institución del Estado.

PURANOTICIA