Gendarmería de Valparaíso releva su papel en la lucha contra el crimen organizado y destaca investigaciones en el ámbito penitenciario

El rol de Gendarmería en el combate contra el crimen organizado y la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad fueron parte de los principales temas abordados durante un seminario realizado en Valparaíso.

La actividad, denominada "Enfrentando Juntos el Crimen Organizado en la Región de Valparaíso", fue organizada por Gendarmería de Chile y reunió a representantes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas, además de autoridades regionales.

Durante la jornada, desarrollada este lunes en dependencias de Duoc-UC Valparaíso, representantes de los distintos organismos compartieron experiencias operativas, desafíos territoriales y estrategias de inteligencia desde sus respectivas áreas de competencia.

En ese contexto, el director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, destacó que "juntos somos más, sumamos más fuerza, sumamos más conocimiento y nos permite enfrentar de mejor manera el crimen organizado. Hay trabajo de intercambio de información relevante, coadyuvante al Ministerio Público y también desarrollamos sus propias investigaciones dentro del quehacer penitenciario. El crimen organizado no solamente involucra tráfico de drogas, sino que es multidimensional; establece varias modalidades de delito, de vulneración de sistemas. El crimen organizado le hace un daño a la economía, le hace un daño a las personas y finalmente esa es la idea de este seminario, juntar experiencias para desarrollar mejores estrategias en las instituciones".

De esta manera, Gendarmería puso de relieve que su participación en la respuesta frente al crimen organizado se extiende al intercambio de información y al desarrollo de investigaciones propias vinculadas con su ámbito de competencia penitenciaria.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, señaló al respecto que "valorar el trabajo de este seminario organizado por Gendarmería. Da cuenta de la importancia de trabajar juntos, interagencias o interinstituciones. La tarea de combatir el crimen organizado no es solamente de una institución o de las policías, también se incorpora Gendarmería, Todo da cuenta de que el crimen organizado, que ha enquistado nuestras instituciones, hay que combatirlo en todos los frentes".

La institución también destacó la importancia de generar espacios de coordinación con otros organismos del Estado para enfrentar las distintas modalidades asociadas al crimen organizado.

El seminario contó además con la presencia del delegado presidencial regional, Manuel Millones; el director operativo de Gendarmería, coronel Bernardo Olivares; la fiscal regional, Claudia Perivancich; el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva; el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González; la jefa de la V Zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vásquez; y el jefe de la Región Policial de Valparaíso, prefecto inspector Guillermo Gálvez, entre otras autoridades.

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