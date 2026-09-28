Macabro hallazgo en Quilpué: encuentran cuerpo de mujer de 60 años en una tinaja

El hecho ocurrió al interior de una parcela ubicada en el sector Los Quillayes, cerca del acceso a Colliguay, donde la víctima, de 60 años, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a su cónyuge. Las primeras pericias descartaron inicialmente la intervención de terceras personas.

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando el fallecimiento de una mujer chilena de 60 años y sin antecedentes policiales, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una tinaja en una parcela de la comuna de Quilpué, según informó T13.

El hallazgo fue reportado por el cónyuge de la víctima durante la mañana del domingo, luego de que ambos pasaran la jornada anterior en el lugar.

Según consignó T13, a través de los antecedentes entregados por el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, el caso se inició tras el reporte de "una muerte de una mujer de nacionalidad chilena, de 60 años y sin antecedentes policiales".

Tras los peritajes desarrollados en el lugar por personal especializado, los detectives lograron establecer de manera preliminar las circunstancias del deceso. La muerte se produjo "en contexto ocurre cuando la mujer junto a su cónyuge se encontraban en una parcela, la cual tenía una tinaja", explicó el jefe policial.

Sobre la dinámica de los hechos, la autoridad policial agregó que "es producto del consumo de bebidas alcohólicas es que ambos se quedan dormidos y, posteriormente, el hombre cuando despierta halla a su esposa al interior de la tinaja".

Asimismo, desde la policía civil confirmaron al medio de comunicación que el trabajo en el sitio del suceso determinó que la causa de muerte corresponde a una "asfixia por inmersión" y descartó inicialmente la acción de terceros. "La persona fallecida no presenta lesiones externas atribuibles a terceras personas", concluyó el subprefecto Gallardo.

El procedimiento movilizó a detectives de la Brigada de Homicidios Valparaíso junto a peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), por instrucción del Ministerio Público, organismo al que ya fueron remitidos todos los antecedentes del caso.

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