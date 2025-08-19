Gendarmería confirma desvinculación de la línea de mando completa de la cárcel de Valparaíso tras la fuga de tres peligrosos reos

Gendarmería anunció una serie de desvinculaciones a raíz de la fuga de tres peligrosos reos condenados desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, con lo que intentar dar una señal de buscar las responsabilidades tras lo ocurrido la madrugada del viernes.

Cabe recordar que uno de los prófugos es Jairo Adonis González Miranda, condenado por el homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez en 2019; y Juan Israel González Quezada, sentenciado por el homicidio del suboficial de Carabineros David Florido en 2022. El tercero es Claudio Fornes Vicuña, quien cumplía pena por tráfico de drogas.

El hecho fue detectado por un funcionario que vio a los reclusos deslizarse desde el techo del penal, a través de una tirolesa de acero, cuya cuerda estaba atada a un vehículo estacionado afuera de la unidad, dando cuenta de que su actuar estuvo respaldado por personas desde el exterior del establecimiento penal porteño.

Debido a esto, el director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, explicó que por lo acaecido en Valparaíso, el mismo día viernes 15 de agosto, constituidos en el lugar con el Subsecretario de Justicia, fueron removidos de sus labores la línea de mando completa de la cárcel de Valparaíso, proceso que continuó este martes.

"Se les aplicaron medidas expulsivas en la mañana, por lo que ya están notificados y no están dentro de la institución, el coronel jefe de unidad, el comandante jefe operativo y el jefe de sector, que era un mayor que ya estaba suspendido desde el viernes, fuera de sus labores", sostuvo el jefe (s) de Gendarmería.

Además de esos tres funcionarios, hay otros dos de la planta de suboficiales que también fueron notificados de sus desvinculaciones del servicio.

Rubén Pérez precisó que esto es "sin perjuicio de la corrección y el examen del circuito completo de lo que son los procesos y procedimientos internos que condujeron a la fuga de los sujetos, donde es menester revisar los procedimientos de clasificación y segmentación, la realización efectiva de los allanamientos, la revisión completa y diaria de barrotes, cerrojos, mallas, cercos y techos, el papel que cumplen los centinelas en el perímetro, los circuitos de tecnovigilancia y el estricto control que debe cumplir y de posicionamiento efectivo de parte de la jefatura del establecimiento".

Por último, la autoridad (s) indicó al respecto que "lo que hemos hecho respecto de los oficialidad, es hacerles asumir responsabilidad a nivel de su investidura, y en el caso de los funcionarios desde el punto de vista operativo, ya que tenían asignadas labores específicas en los lugares en que se perpetra la evasión".

